Где в регионе подтверждены случаи новой коронавирусной инфекции

7 августа в регионе подтверждены 42 случая новой коронавирусной инфекции
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- 18 в г. Самара,
- 11 в г. Тольятти,
- 3 в г. Сызрань,
- 2 в г. Жигулёвск,
- 2 в Безенчукском районе,
- 1 в г. Кинель,
- 1 в Волжском районе,
- 1 в Исаклинском районе,
- 1 в Нефтегорском районе,
- 1 в Приволжском районе,
- 1 в Ставропольском районе.
8 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (4 - г.Самара, по 1 - г.Жигулёвск, г.Тольятти, Волжский район, Исаклинский район); 26 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 8 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 7131 случай коронавируса.
Скончались 104 человека, в том числе женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,26, по стране - 10,09.
Коэффициент летальности в области - 1,46, в стране - 1,68.
Выздоровели больше половины пациентов - 5381, в том числе 35 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Волжской ЦРБ, Кинель-Черкасс, 2 самарцев завершили амбулаторное лечение.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 3624, нарастающим итогом 448567.
На 06.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 410 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.
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