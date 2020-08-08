Где в регионе подтверждены случаи новой коронавирусной инфекции

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и:- 18 в г. Самара,- 10 в г. Тольятти,- 3 в Ставропольском районе,- 2 в г. Новокуйбышевск,- 2 в г. Сызрань,- 1 в г. Жигулёвск,- 1 в г. Кинель,- 1 в г. Чапаевск,- 1 в Большечерниговском районе,- 1 в Волжском районе,- 1 в Исаклинском районе,- 1 в Похвистневском районе,- 1 в Сергиевском районе.2 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (г.Самара); 26 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 15 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 7174 случая коронавируса.Скончались 105 человек, в том числе мужчина 84 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы.​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,29, по стране - 10,17.Коэффициент летальности в области - 1,46, в стране - 1,68.Выздоровели больше половины пациентов - 5449, в том числе 37 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Кинеля, Кинель-Черкасс. 31 человек завершил амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Ставропольский район, Чапаевск).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4515, нарастающим итогом 453082.На 07.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 407 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.