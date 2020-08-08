Где в регионе подтверждены случаи новой коронавирусной инфекции

8 августа в регионе подтверждены 43 случая новой коронавирусной инфекци
и:
- 18 в г. Самара,
- 10 в г. Тольятти,
- 3 в Ставропольском районе,
- 2 в г. Новокуйбышевск,
- 2 в г. Сызрань,
- 1 в г. Жигулёвск,
- 1 в г. Кинель,
- 1 в г. Чапаевск,
- 1 в Большечерниговском районе,
- 1 в Волжском районе,
- 1 в Исаклинском районе,
- 1 в Похвистневском районе,
- 1 в Сергиевском районе.
2 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (г.Самара); 26 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 15 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 7174 случая коронавируса.
Скончались 105 человек, в том числе мужчина 84 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,29, по стране - 10,17.
Коэффициент летальности в области - 1,46, в стране - 1,68.
Выздоровели больше половины пациентов - 5449, в том числе 37 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Кинеля, Кинель-Черкасс. 31 человек завершил амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Ставропольский район, Чапаевск).
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4515, нарастающим итогом 453082.
На 07.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 407 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.
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