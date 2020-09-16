Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

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16 сентября в регионе подтвержден 121 случай новой коронавирусной инфекции:



- 47 в г. Самара,

- 14 в г. Сызрань,

- 11 в г. Тольятти,

- 8 в г. Похвистнево,

- 7 в г. Новокуйбышевск,

- 7 в г. Октябрьск,

- 4 в Красноярском районе,

- 4 в Шигонском районе,

- 3 в г. Жигулёвск,

- 3 в Похвистневском районе,

- 3 в Челно-Вершинском районе,

- 2 в г. Чапаевск,

- 2 в Большеглушицком районе,

- 1 в Безенчукском районе,

- 1 в Кинель-Черкасском районе,

- 1 в Клявлинском районе,

- 1 в Нефтегорском районе,

- 1 в Сергиевском районе,

- 1 в Хворостянском районе.



16 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (10 - г.Самара, 2 – г.Жигулёвск, по 1 – г.Октябрьск, г.Сызрань, Красноярский, Сергиевский районы); 93 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 12 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Всего в регионе зафиксировано 10187 случаев коронавируса.



Скончались 145 человек, в том числе мужчина 81 года, страдавший онкологическим заболеванием и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 4,54, по стране - 12,96.



Коэффициент летальности в области - 1,42, в стране - 1,75.



Выздоровели почти 80% пациентов - 7888, в том числе 29 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Волжская ЦРБ, Похвистнево, Кинель, Кинель-Черкассы), 42 человека завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Шенталинский, Волжский, Ставропольский, Большеглушицкий районы).



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4786, нарастающим итогом 645971.



На 15.09.2020 меднаблюдение проводится в отношении 237 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.