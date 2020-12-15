Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

15 декабря в регионе подтверждено 296 случаев новой коронавирусной инфекции:
-164 в г. Самара
- 26 в г. Тольятти
- 15 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в г. Отрадный
- 8 в г. Октябрьск
- 7 в Красноярском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Приволжском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Нефтегорском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Волжском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в г. Сызрань
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 1 в г. Кинель
246 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 50 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 26515 случаев коронавируса.
Скончались 508 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 47, 58 лет и женщины 41, 74 ,77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщины 66 и 76 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 72 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,91, по стране - 32,85.
Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 1,77.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8371, нарастающим итогом 1325313, передает пресс-служба оперштаба СО.
Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.
Добавить комментарий