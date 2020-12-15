Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 декабря в регионе подтверждено 296 случаев новой коронавирусной инфекции:



-164 в г. Самара

- 26 в г. Тольятти

- 15 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в г. Отрадный

- 8 в г. Октябрьск

- 7 в Красноярском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Приволжском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Нефтегорском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Волжском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в г. Сызрань

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 1 в г. Кинель



246 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 50 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 26515 случаев коронавируса.



Скончались 508 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 47, 58 лет и женщины 41, 74 ,77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщины 66 и 76 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 72 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,91, по стране - 32,85.

Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 1,77.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8371, нарастающим итогом 1325313, передает пресс-служба оперштаба СО.