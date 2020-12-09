Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 декабря в регионе подтвержден 281 случай новой коронавирусной инфекции:
- 94 в г. Самара
- 30 в г. Тольятти
- 14 в г. Сызрань
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Богатовском районе
- 8 в Кинельском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 7 в г. Кинель
- 7 в Борском районе
- 7 в г. Отрадный
- 7 в Безенчукском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в Клявлинском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Красноярском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Волжском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Сызранском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Ставропольском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Пестравском районе
226 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 55 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 24772 случая коронавируса.
Скончались 471 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 67 лет и мужчина 61 года, страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчины 62, 72, 80 лет, женщина 67 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщины 71 года и 68 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,75, по стране - 30,63.
Коэффициент летальности в области - 1,9, в стране - 1,76.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8980, нарастающим итогом 1273227, передает пресс-служба оперштаба СО.
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