Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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9 декабря в регионе подтвержден 281 случай новой коронавирусной инфекции:



- 94 в г. Самара

- 30 в г. Тольятти

- 14 в г. Сызрань

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Богатовском районе

- 8 в Кинельском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в г. Кинель

- 7 в Борском районе

- 7 в г. Отрадный

- 7 в Безенчукском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Сергиевском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 6 в Клявлинском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Красноярском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Волжском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Сызранском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Ставропольском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Пестравском районе



226 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 55 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 24772 случая коронавируса.



Скончались 471 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 67 лет и мужчина 61 года, страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчины 62, 72, 80 лет, женщина 67 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщины 71 года и 68 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,75, по стране - 30,63.



Коэффициент летальности в области - 1,9, в стране - 1,76.



​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8980, нарастающим итогом 1273227, передает пресс-служба оперштаба СО.