Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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26 сентября в регионе подтверждено 111 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 50 в г. Самара,

- 13 в г. Тольятти,

- 9 в г. Сызрань,

- 6 в Красноярском районе,

- 5 в г. Кинель,

- 5 в Кинель-Черкасском районе,

- 3 в Большечерниговском районе,

- 2 в г. Жигулевск,

- 2 в г. Новокуйбышевск,

- 2 в г. Октябрьск,

- 2 в г. Похвистнево,

- 2 в Волжском районе,

- 2 в Пестравском районе,

- 1 в Кинельском районе,

- 1 в Клявлинском районе,

- 1 в Красноармейском,

- 1 в Нефтегорском районе,

- 1 в Сергиевском районе,

- 1 в Ставропольском районе,

- 1 в Хворостянском районе,

- 1 в Шигонском районе.



16 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (6 - г.Самара, 4 – г.Тольятти, по 1 – г.Новокуйбышевск, г.Сызрань, Кинельский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский районы); 76 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 19 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Всего в регионе зафиксировано 11331 случаев коронавируса.



Скончались 184 человека, в том числе женщина 54 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием, мужчина 71 год, страдавший онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, мужчина 55 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 54 года, страдавший заболеваниями органов дыхания и сердечн-сосудистой системы, женщина 47 лет, мужчина 67 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,76, по стране - 13,85.



Коэффициент летальности в области - 1,62, в стране - 1,77.



Выздоровели почти 80% пациентов - 8841, в том числе 68 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Похвистнево, Кинель), 56 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Хворостянский район, Волжский район, Большеглушицкий район, Челно-вершинский район).



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4652, нарастающим итогом 690778.



На 25.09.2020 меднаблюдение проводится в отношении 254 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.