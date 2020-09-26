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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

26 сентября 2020 16:02
189
Всего в регионе зафиксировано 11331 случаев коронавируса. Выздоровели почти 80% пациентов - 8841 человек.

26 сентября в регионе подтверждено 111 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 50 в г. Самара,
- 13 в г. Тольятти,
- 9 в г. Сызрань,
- 6 в Красноярском районе,
- 5 в г. Кинель,
- 5 в Кинель-Черкасском районе,
- 3 в Большечерниговском районе,
- 2 в г. Жигулевск,
- 2 в г. Новокуйбышевск,
- 2 в г. Октябрьск,
- 2 в г. Похвистнево,
- 2 в Волжском районе,
- 2 в Пестравском районе,
- 1 в Кинельском районе,
- 1 в Клявлинском районе,
- 1 в Красноармейском,
- 1 в Нефтегорском районе,
- 1 в Сергиевском районе,
- 1 в Ставропольском районе,
- 1 в Хворостянском районе,
- 1 в Шигонском районе.

16 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (6 - г.Самара, 4 – г.Тольятти, по 1 – г.Новокуйбышевск, г.Сызрань, Кинельский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский районы); 76 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 19 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировано 11331 случаев коронавируса.

Скончались 184 человека, в том числе женщина 54 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием, мужчина 71 год, страдавший онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, мужчина 55 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 54 года, страдавший заболеваниями органов дыхания и сердечн-сосудистой системы, женщина 47 лет, мужчина 67 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 5,76, по стране - 13,85.

Коэффициент летальности в области - 1,62, в стране - 1,77.

Выздоровели почти 80% пациентов - 8841, в том числе 68 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Похвистнево, Кинель), 56 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Хворостянский район, Волжский район, Большеглушицкий район, Челно-вершинский район).

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4652, нарастающим итогом 690778.

На 25.09.2020 меднаблюдение проводится в отношении 254 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.

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Комментарии

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25 сентября 2020  14:26
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект «Умный город» Тульской области.
Разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» помогла Новомосковску выйти в лидеры в сфере безопасности
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект... Новости Тольятти
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25 сентября 2020  14:21
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta. 
LADA Vesta: 5 лет флагману 
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta.  Новости Тольятти
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23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
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