Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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- 16 в г. Самара,- 14 в г. Тольятти,- 4 в Кинель-Черкасском районе,- 3 в г. Жигулёвск,- 2 в Шенталинском районе,- 1 в г. Новокуйбышевск,- 1 в Больше-Черниговском районе,- 1 в Борском районе,- 1 в Исаклинском районе,- 1 в Клявлинском районе,- 1 в Хворостянском районе.5 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (1 – г.Самара,1 - г.Тольятти, 1 - Больше-Черниговский район, 1 - Исаклинский район,1 - Шенталинский район); 35 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 5 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 7620 случаев коронавируса.Скончались 117 человек.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,66, по стране - 10,78.Коэффициент летальности в области - 1,54, в стране - 1,7.Выздоровели больше половины пациентов - 5776, в том числе 4 человека выписаны из стационаров (Самара, Волжская ЦРБ), двое самарцев завершили амбулаторное лечение.Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 3875, нарастающим итогом 493154.На 16.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 420 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.