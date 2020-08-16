Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

16 августа в регионе подтверждено 53 случая новой коронавирусной инфекции
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- 21 в г. Самара,
- 15 в г. Тольятти,
- 2 в г.Новокуйбышевск,
- 2 в Больше-Черниговском районе,
- 2 в Исаклинском районе,
- 2 в Ставропольским районе,
- 1 в г. Жигулёвск,
- 1 в г. Октябрьск,
- 1 в Борском районе,
- 1 в Кинель-Черкасском районе,
- 1 в Клявлинском районе,
- 1 в Красноярском районе,
- 1 в Нефтегорском районе,
- 1 в Похвистневском районе,
- 1 в Шенталинском районе.
5 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (4 – г.Самара, 1 - Борский район); 42 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 6 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 7575 случаев коронавируса.
Скончались 117 человек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,66, по стране - 10,74.
Коэффициент летальности в области - 1,55, в стране - 1,7.
Выздоровели больше половины пациентов - 5770, в том числе 5 человек выписаны из тационаров (Самара, Тольятти), 5 самарцев завершили амбулаторное лечение.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5153, нарастающим итогом 489279.
На 15.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 427 человек.
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