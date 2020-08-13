Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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- 15 в г. Тольятти,- 6 в г. Самара,- 5 в г. Сызрань,- 5 в Челно-Вершинском районе,- 3 в Исаклинском районе,- 3 в Ставропольском районе,- 2 в г. Похвистнево,- 2 в Кинель–Черкасском районе,- 2 в Похвистневском районе,- 1 в г. Новокуйбышевск,- 1 в г. Чапаевск,- 1 в Большеглушицком районе,- 1 в Волжском районе,- 1 в Красноярском районе,- 1 в Нефтегорском районе,- 1 в Приволжском районе,- 1 в Сызранском районе.2 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (Ставропольский район); 34 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ;15 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 7423 случая коронавируса.Скончались 113 человек, в том числе мужчина 64 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, женщина 62 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,54, по стране - 10,54.Коэффициент летальности в области - 1,52, в стране - 1,69.Выздоровели больше половины пациентов - 5634, в том числе 24 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Кинель, Кинель-Черкассы), 28 пациентов завершили амбулаторное лечение (Самара, Волжский, Ставропольский, Сызранский районы).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5160, нарастающим итогом 473090.На 12.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 414 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.