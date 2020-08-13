Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

13 августа в регионе подтвержден 51 случай новой коронавирусной инфекции
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- 15 в г. Тольятти,
- 6 в г. Самара,
- 5 в г. Сызрань,
- 5 в Челно-Вершинском районе,
- 3 в Исаклинском районе,
- 3 в Ставропольском районе,
- 2 в г. Похвистнево,
- 2 в Кинель–Черкасском районе,
- 2 в Похвистневском районе,
- 1 в г. Новокуйбышевск,
- 1 в г. Чапаевск,
- 1 в Большеглушицком районе,
- 1 в Волжском районе,
- 1 в Красноярском районе,
- 1 в Нефтегорском районе,
- 1 в Приволжском районе,
- 1 в Сызранском районе.
2 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (Ставропольский район); 34 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ;15 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 7423 случая коронавируса.
Скончались 113 человек, в том числе мужчина 64 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, женщина 62 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,54, по стране - 10,54.
Коэффициент летальности в области - 1,52, в стране - 1,69.
Выздоровели больше половины пациентов - 5634, в том числе 24 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Кинель, Кинель-Черкассы), 28 пациентов завершили амбулаторное лечение (Самара, Волжский, Ставропольский, Сызранский районы).
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5160, нарастающим итогом 473090.
На 12.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 414 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.
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