Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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- 39 в г. Самара,- 10 в г. Тольятти,- 9 в Сергиевском районе,- 3 в г. Похвистнево,- 3 в Большечерниговском районе,- 3 в Кинель-Черкасском районе,- 2 в г. Жигулевск,- 1 в г. Чапаевск,- 1 в Исаклинском районе,- 1 в Кошкинском районе,- 1 в Клявлинском районе.26 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (15 – г. Самара, 5 – г. Тольятти, 2 - г. Похвистнево, 2 –Кинель-Черкасский район,1 - г. Жигулевск, 1 - Большечерниговский район); 38 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 9 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 7981 случай коронавируса.Скончались 123 человека.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,85, по стране - 11,26.Коэффициент летальности в области - 1,54, в стране - 1,71.Выздоровели больше 70% пациентов - 6216.Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4227, нарастающим итогом 531433.На 23.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 368 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.