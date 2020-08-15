Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

231

- 15 в г. Самара,- 12 в г. Тольятти,- 5 в Больше-Черниговском районе,- 4 в г. Сызрань,- 4 в Ставропольским районе,- 3 в Приволжском районе,- 2 в Безенчукском районе,- 1 в г. Жигулёвск,- 1 в Исаклинском районе,- 1 в Кинельском районе,- 1 в Клявлинском районе,- 1 в Нефтегорском районе.8 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (по 3 – г.Самара, Больше-Черниговский район, по 1 - г. Жигулёвск, Ставропольский район); 33 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 9 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.​Всего в регионе зафиксировано 7522 случая коронавируса.Скончались 117 человек, в том числе мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и женщина 77 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,66, по стране - 10,69.Коэффициент летальности в области - 1,55, в стране - 1,7.Выздоровели больше половины пациентов - 5760, в том числе 41 человек выписан из стационаров (Самара, Тольятти, Похвистнево), 26 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Ставропольский, Волжский районы).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5164, нарастающим итогом 484126.На 14.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 438 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.