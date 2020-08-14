Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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- 26 в г. Тольятти,- 12 в г. Самара,- 3 в Похвистневском районе,- 2 в г. Новокуйбышевск,- 1 в г. Жигулёвск,- 1 в г. Похвистнево,- 1 в Безенчукском районе,- 1 в Борском районе,- 1 в Исаклинском районе,- 1 в Красноярском районе.7 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (3 – Похвистневский район, 2 – г.Самара, по 1 - г.Похвистнево, г.Тольятти); 31 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 11 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 7472 случая коронавируса.Скончались 115 человек, в том числе мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 84 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,6, по стране - 10,62.Коэффициент летальности в области - 1,54, в стране - 1,69.Выздоровели больше половины пациентов - 5693, в том числе 32 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Похвистнево), 27 пациентов завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Ставропольский район, Сызрань).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5872, нарастающим итогом 478962.На 13.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 418 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.