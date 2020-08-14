Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 августа в регионе подтверждено 49 случаев новой коронавирусной инфекции
:
- 26 в г. Тольятти,
- 12 в г. Самара,
- 3 в Похвистневском районе,
- 2 в г. Новокуйбышевск,
- 1 в г. Жигулёвск,
- 1 в г. Похвистнево,
- 1 в Безенчукском районе,
- 1 в Борском районе,
- 1 в Исаклинском районе,
- 1 в Красноярском районе.
7 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (3 – Похвистневский район, 2 – г.Самара, по 1 - г.Похвистнево, г.Тольятти); 31 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 11 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 7472 случая коронавируса.
Скончались 115 человек, в том числе мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 84 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,6, по стране - 10,62.
Коэффициент летальности в области - 1,54, в стране - 1,69.
Выздоровели больше половины пациентов - 5693, в том числе 32 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Похвистнево), 27 пациентов завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Ставропольский район, Сызрань).
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5872, нарастающим итогом 478962.
На 13.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 418 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.
Добавить комментарий