Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

12 августа в регионе подтверждены 52 случая новой коронавирусной инфекции:
- 21 в г. Самара,
- 13 в г. Тольятти,
- 5 в Челно-Вершинском районе,
- 3 в Ставропольском районе,
- 2 в Большеглушицком районе,
- 1 в г. Кинель,
- 1 в г. Новокуйбышевск,
- 1 в г. Похвистнево,
- 1 в Большечерниговском районе,
- 1 в Исаклинском районе,
- 1 в Кошкинском районе,
- 1 в Красноярском районе,
- 1 в Нефтегорском районе.
6 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (по 2 - г. Самара, г. Тольятти); 36 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 10 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 7372 случая коронавируса.
Скончались 111 человек, в том числе мужчина 84 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,48, по стране - 10,45.
Коэффициент летальности в области - 1,51, в стране - 1,69.
Выздоровели больше половины пациентов - 5582, в том числе 23 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Волжская ЦРБ), 41 пациент завершил амбулаторное лечение (Самара, Сызрань, Тольятти, Волжский, Ставропольский районы).
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4820, нарастающим итогом 467930.
На 11.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 391 человека, передает пресс-служба оперштаба СО.
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