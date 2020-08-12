Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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- 21 в г. Самара,- 13 в г. Тольятти,- 5 в Челно-Вершинском районе,- 3 в Ставропольском районе,- 2 в Большеглушицком районе,- 1 в г. Кинель,- 1 в г. Новокуйбышевск,- 1 в г. Похвистнево,- 1 в Большечерниговском районе,- 1 в Исаклинском районе,- 1 в Кошкинском районе,- 1 в Красноярском районе,- 1 в Нефтегорском районе.6 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (по 2 - г. Самара, г. Тольятти); 36 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 10 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 7372 случая коронавируса.Скончались 111 человек, в том числе мужчина 84 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы.​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,48, по стране - 10,45.Коэффициент летальности в области - 1,51, в стране - 1,69.Выздоровели больше половины пациентов - 5582, в том числе 23 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Волжская ЦРБ), 41 пациент завершил амбулаторное лечение (Самара, Сызрань, Тольятти, Волжский, Ставропольский районы).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4820, нарастающим итогом 467930.На 11.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 391 человека, передает пресс-служба оперштаба СО.