Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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- 21 в г. Самара,- 6 в г. Тольятти,- 5 в Волжском районе,- 4 в г. Кинель,- 3 в Кинель-Черкасском районе,- 3 в Клявлинском районе,- 2 в Сергиевском районе,- 2 в Ставропольском районе,- 1 в Красноярском районе,- 1 в Челно-Вершинском районе.2 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (г. Самара); 34 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 12 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 7320 случаев коронавируса.Скончались 110 человек, в том числе женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, мужчина 63 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, и мужчина 55 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,44, по стране - 10,36.Коэффициент летальности в области - 1,5 , в стране - 1,69.Выздоровели больше половины пациентов - 5518, в том числе 29 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Волжская ЦРБ, Похвистнево, Кинель-Черкассы), 17 пациентов завершили амбулаторное лечение ( Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Ставропольский район).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки 3083, нарастающим итогом 463110, передает пресс-служба оперштаба СО.