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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

10 августа 2020 18:34
154
Всего в регионе зафиксировано 7272 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5472 человек.
10 августа в регионе подтверждены 50 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 22 в г. Самара,
- 13 в г. Тольятти,
- 3 в Похвистневском районе,
- 2 в Волжском районе,
- 2 к Красноярском районе,
- 2 в Сызранском районе,
- 2 в Ставропольском районе,
- 1 в г. Новокуйбышевск,
- 1 в Безенчукском районе,
- 1 в Большечерниговском районе,
- 1 в Клявлинском районе.

1 человек выявлен активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (г. Самара); 39 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 10 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировано 7272 случая коронавируса.

Скончались 107 человек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,35, по стране - 10,27.

Коэффициент летальности в области - 1,47, в стране - 1,68.

Выздоровели больше половины пациентов - 5472, в том числе четверо выписаны из стационаров (Ставропольский, Волжский, Кинель-Черкасский районы, Похвистнево), 19 пациентов завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Ставропольский район).

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 2553, нарастающим итогом 460027.

На 09.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 390 человек, передает пресс-служба оперштаба СО. 
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Комментарии


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