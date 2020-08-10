Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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- 22 в г. Самара,- 13 в г. Тольятти,- 3 в Похвистневском районе,- 2 в Волжском районе,- 2 к Красноярском районе,- 2 в Сызранском районе,- 2 в Ставропольском районе,- 1 в г. Новокуйбышевск,- 1 в Безенчукском районе,- 1 в Большечерниговском районе,- 1 в Клявлинском районе.1 человек выявлен активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (г. Самара); 39 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 10 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 7272 случая коронавируса.Скончались 107 человек.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,35, по стране - 10,27.Коэффициент летальности в области - 1,47, в стране - 1,68.Выздоровели больше половины пациентов - 5472, в том числе четверо выписаны из стационаров (Ставропольский, Волжский, Кинель-Черкасский районы, Похвистнево), 19 пациентов завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Ставропольский район).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 2553, нарастающим итогом 460027.На 09.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 390 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.