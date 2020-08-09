Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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- 24 в г. Самара,- 16 в г. Тольятти,- ​ 2 в г. Чапаевск,- 1 в г. Новокуйбышевск,- 1 в г. Жигулёвск,- 1 в Большеглушицком районе,- 1 в Кошкинском районе- 1 в Похвистневском районе,- 1 в Сергиевском районе.3 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (г.Самара); 44 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 1 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.​​Всего в регионе зафиксировано 7222 случая коронавируса.Скончались 107 человек, в том числе женщина 81 года, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 57 лет, страдавший инфекционными заболеваниями.​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,35 , по стране - 10,23.Коэффициент летальности в области - 1,48 , в стране - 1,68.Выздоровели больше половины пациентов - 5449.Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4392, нарастающим итогом 457474.На 08.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 384 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.