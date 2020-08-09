Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 августа в регионе подтверждены 48 случаев новой коронавирусной инфекции
:
- 24 в г. Самара,
- 16 в г. Тольятти,
- 2 в г. Чапаевск,
- 1 в г. Новокуйбышевск,
- 1 в г. Жигулёвск,
- 1 в Большеглушицком районе,
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Похвистневском районе,
- 1 в Сергиевском районе.
3 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (г.Самара); 44 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 1 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 7222 случая коронавируса.
Скончались 107 человек, в том числе женщина 81 года, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 57 лет, страдавший инфекционными заболеваниями.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,35 , по стране - 10,23.
Коэффициент летальности в области - 1,48 , в стране - 1,68.
Выздоровели больше половины пациентов - 5449.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4392, нарастающим итогом 457474.
На 08.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 384 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.
Добавить комментарий