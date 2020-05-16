Федеральные доплаты медработникам, которые помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени.

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Врачи стационаров, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тыс. рублей, младший медперсонал – по 25 тыс. рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц.В соответствии с изменениями, утвержденными на федеральном уровне, в регионе сегодня оперативно произведен перерасчёт выплат по Постановлению Правительства РФ 484 и в кратчайшие сроки медработники получат дополнительные средства за апрель.Средства будут выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, передает пресс-служба облправительства.