ФАС заинтересовалась рекламой «активного против коронавируса» Арбидола

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«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса. «Арбидол» — антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с со специалистом», — говорится в рекламном ролике.Препарат «Отисифарма» один из самых продаваемых в стране: по итогам 2019 года препарат входит, по данным аналитической компании DSM Group, в первую десятку противовирусных препаратов, занимая четвертое место про продажам в денежном выражении (2,5 млрд руб.) и шестое — в натуральном (6,4 млрд упаковок). Доли на рынке анативирусных препаратов оцениваются 8 и 9% соответственно.За два дня — 26-27 января — рекламный ролик «Арбидола» с упоминанием коронавируса транслировался на радиостанциях «Радио 7 на семи холмах» и «Авторадио» в Москве и Петербурге 26 раз, уточняет источник РБК, у которого есть доступ к данным мониторинга радиоэфира. Другой источник на рекламном рынке утверждает, что компания-производитель выделила дополнительный бюджет на новую кампанию, которая продлится до 7 февраля. Два дня рекламной кампании по всей России на двух станциях могли обойтись фармпроизводителю в 500 тыс. руб. без НДС, оценивает собеседник РБК.Реклама «Отисифарма» заинтересовала управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы, отвечающей за соблюдение рекламного законодательства. Сотрудники управления ознакомились с рекламным роликом, выходившим в радио эфирах, сообщила РБК руководитель управления Татьяна Никитина. В инструкции препарата говорится, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат способен противодействовать коронавирусу 2019-nCoV требует дополнительной оценки, заявила Никитина. Управление готовит необходимые запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата.РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Отисифарма».Сейчас в России ведутся работы по разработке вакцины от нового коронавируса, выявленного в Китае, говорила ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин сообщал, что создание вакцины против нового вида коронавируса может занять от полугода, сам препарат будет разрабатываться до трех месяцев. Поиском лекарства также занимаются ученые в Китае и США.Фото: Илья Питалев / ТАСС/РБК