Ещё несколько больниц региона начнут принимать пациентов с коронавирусом

132

й.С 17 мая к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией присоединится Самарская городская больница 4. В учреждении перепрофилировано 120 коек. Сотрудники перепрофилированных отделений обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты.Также в ближайшее время будут готовы к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией 130 коек Ставропольской центральной районной больницы, 70 коекВолжской ЦРБ, Клиники медицинского университета, их коечная мощность составит 100 коек.На сегодняшний день всего в регионе готовы к приему больных новой коронавирусной инфекцией 2761 койка, передает пресс-служба оперштаба СО.