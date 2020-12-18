Еще трое мужчин и трое женщин умерли в Самарской области от COVID–19

Как сообщает оперштаб, на 18 декабря в регионе подтверждены 302 случая новой коронавирусной инфекции:
- 165 в г. Самара
- 42 в г. Тольятти
- 18 в Волжском районе
- 6 в г. Сызрань
- 6 в Красноярском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Приволжском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 3 в г. Кинель
- 3 в Шигонском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
239 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 63 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 27418 случаев коронавируса.
Скончались 529 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 52 и 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; женщина и мужчина 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчины 55, 73 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,57, по стране - 34,08.
Коэффициент летальности в области - 1,93, в стране - 1,78.
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