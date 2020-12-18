Еще трое мужчин и трое женщин умерли в Самарской области от COVID–19

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Как сообщает оперштаб, на 18 декабря в регионе подтверждены 302 случая новой коронавирусной инфекции:



- 165 в г. Самара

- 42 в г. Тольятти

- 18 в Волжском районе

- 6 в г. Сызрань

- 6 в Красноярском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 6 в г. Чапаевск

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Приволжском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 3 в г. Кинель

- 3 в Шигонском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Нефтегорском районе



239 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 63 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 27418 случаев коронавируса.



Скончались 529 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 52 и 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; женщина и мужчина 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчины 55, 73 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,57, по стране - 34,08.

Коэффициент летальности в области - 1,93, в стране - 1,78.