Еще три человека умерли от коронавируса в Самарской области

Это молодая женщина и двое мужчин.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 4 августа в регионе за сутки 36 выявлено заболевших коронавирусом.
Из них:
- 20 в г. Самара,
- 5 в г. Тольятти,
- 2 в г. Новокуйбышевск,
- 2 в Волжском районе,
- 1 в г. Жигулевск,
- 1 в г. Кинель,
- 1 в Безенчукском районе,
- 1 в Исаклинском районе,
- 1 в Красноярском районе,
- 1 в Сергиевском районе,
- 1 в Челно-Вершинском районе.
У 25 из новых пациентов есть симптомы ОРВИ и пневмонии, у восьми не было никаких симптомов, троих проверяли из-за контактов с заразившимися ранее людьми.
Умерли еще трое. Это 31-летняя женщина (помимо вируса, у нее были заболевания нервной системы) и двое мужчин - 60 лет (сопутствующие заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем) и 82 лет (также страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы).
В целом из 7011 заболевших в регионе уже выздоровели 5161, умерли 97.
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