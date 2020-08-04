Еще три человека умерли от коронавируса в Самарской области

140

Как сообщалось ранее, по состоянию на 4 августа в регионе за сутки 36 выявлено заболевших коронавирусом.Из них:- 20 в г. Самара,- 5 в г. Тольятти,- 2 в г. Новокуйбышевск,- 2 в Волжском районе,- 1 в г. Жигулевск,- 1 в г. Кинель,- 1 в Безенчукском районе,- 1 в Исаклинском районе,- 1 в Красноярском районе,- 1 в Сергиевском районе,- 1 в Челно-Вершинском районе.У 25 из новых пациентов есть симптомы ОРВИ и пневмонии, у восьми не было никаких симптомов, троих проверяли из-за контактов с заразившимися ранее людьми.Умерли еще трое. Это 31-летняя женщина (помимо вируса, у нее были заболевания нервной системы) и двое мужчин - 60 лет (сопутствующие заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем) и 82 лет (также страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы).В целом из 7011 заболевших в регионе уже выздоровели 5161, умерли 97.