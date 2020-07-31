Еще двое мужчин умерли от коронавируса в Самарской области

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- 20 в г. Самара,- 10 в г. Тольятти,- 4 в г. Новокуйбышевск,- 2 в г. Кинель,- 2 в Безенчукском районе,- 1 в г. Сызрань,- 1 в г. Чапаевск,- 1 в Волжском районе,- 1 в Нефтегорском районе,- 1 в Ставропольском районе.1 человек выявлен активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (г.Самара); 34 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 8 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 6840 случаев коронавируса.Скончались 89 человек, в том числе двое мужчин: 49 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, имужчина 66 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 2,79, по стране - 9,56.Коэффициент летальности в области - 1,3 , в стране - 1,66.Выздоровели больше половины пациентов - 4980, в том числе 55 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, Волжской ЦРБ. 77 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Сызранский, Ставропольский районы, Новокуйбышевск, Октябрьск, Кинель, Волжский район).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 3998, нарастающим итогом 424897.На 30.07.2020 меднаблюдение проводится в отношении 288 человек.