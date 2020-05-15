Еще 42 человека вылечились от коронавируса в регионе

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В Самаре и Тольятти из специализированных больниц выписаны 32 пациента.Также завершили амбулаторное лечение 10 пациентов из Жигулёвска, Чапаевска, Сызрани и Самары.В настоящее время состояние всех выздоровевших удовлетворительное. Анализы на коронавирус отрицательные. Пациенты выписаны с необходимыми рекомендациями.На сегодняшний день в регионе 275 человек выздоровели, передает пресс-служба оперштаба СО.