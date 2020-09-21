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Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

21 сентября 2020 14:04
72
Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов сообщил, что вакцина может не подойти людям с первичными иммунодефицитами.

Вакцина от новой коронавирусной инфекции может не подойти людям с первичными иммунодефицитами, передает ТАСС. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в интервью RT.

"Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. В первую очередь мы, безусловно, ориентируемся на указания Минздрава после третьей фазы исследований вакцины", - отметил он.

Караулов также добавил, что изучение нового коронавируса представляет собой "бесконечный процесс". "Он связан с совершенствованием диагностики и лечения. Не случайно только наш Минздрав выпустил уже восемь временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. А во всем мире разрабатываются где-то около 100 вакцин", - добавил он.

 

 

Фото:   Сергей Бобылев/ТАСС

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Комментарии

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