Доступные технологии и ранняя диагностика: на коллегии минздрава Самарской области обсудили борьбу с онкозаболеваниями

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Во вторник, 10 сентября, в Самаре прошла коллегия министерства здравоохранения региона по вопросам, связанным с реализацией региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» – составляющей национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны. В коллегии приняли участие руководители лечебных учреждений Самарской области, на связи в режиме ВКС были также главы муниципальных районов области.С основным докладом выступил министр здравоохранения Самарской области. Он подчеркнул, что онкологические заболевания сегодня остаются одной из наиболее серьезных проблем, приводящих к летальному исходу, и региональная программа – один из важнейших проектов в борьбе за улучшение ситуации. Сегодня смертность от онкологических заболеваний в Самарской области составляет 203,7 случаев на 100 тысяч населения, к 2024 году этот показатель должен составить 185 случаев на 100 тысяч населения.В настоящее время в Самарской области ежегодно выявляется более 16 тысяч злокачественных новообразований. В раковом регистре регионального онкологического диспансер числится 94,2 тысячи больных. Мощность коечного фонда онкологической службы Самарской области составляет более 1100 коек или 3,6 на 10 тысяч населения. В медицинских организациях работает 64 онкологических кабинета и два онкоотделения, 7 отделений паллиативной помощи и один хоспис.Основными задачами региональной программы являются: проведение информационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний, финансовое обеспечение медицинской помощи онкобольным в соответствии с клиническими рекомендациями, организация 12 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащение сети региональных медорганизаций, оказывающих помощь онкобольным, совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.Общая стоимость регионального проекта составляет 9,1 млрд рублей, из них 2,6 млрд рублей — средства федерального бюджета. В 2019 году на его реализацию предусмотрено выделение более 600 млн рублей.Уже в 2019 году в рамках региональной программы планируется расширение на 25% перечня применяемых высокоэффективных препаратов и используемых схем лечения онкобольных, а также увеличение числа молекулярно-генетических исследований. За первое полугодие 2019 года только в Самарский онкологических диспансер и Тольяттинскую городскую больницу №5 поступило 11 единиц диагностического оборудования, на которых уже выполнено более 2,5 тыс исследований. Всего до конца года в область поступит 89 единиц специализированной техники, средства на которые уже перечислены из федерального бюджета, 20 из них придут в Тольятти.В Самарской городской клинической больнице №8 в четвертом квартале 2019 года планируется открыть первый в области Центр амбулаторной онкологической помощи. Второй центр откроется в Сызрани.Отдельно участники коллегии обсудили вопросы ранней выявляемости онкозаболеваний. Доказано — чем раньше болезнь обнаружить, тем выше шансы на полное выздоровление. Однако, как отметил Михаил Ратманов, на должном уровне раннюю диагностику онкозаболеваний ведут далеко не все медучреждения в области. В отстающих — Кошкинская, Пестравская, Исаклинская, Камышлинская и Хворостянская ЦРБ.Особую озабоченность у врачей вызывает качество профилактических осмотров в негосударственных медицинских учреждениях. «За последние годы ни одна организация частной формы собственности не выявила злокачественных новообразований на осмотрах. – заметил министр. — При этом анализируя случаи запущенных форм рака, встречаются пациенты, которые проходили профосмотры в таких организациях, а диагноз установлен не был».Ранней диагностике заболеваний будет способствовать широкая диспансеризация, объявленная в этом году. Михаил Ратманов рассказал, что поручение губернатора по согласованию планов-графиков минздрава и администраций районов по проведению диспансеризации населения выполнено. Кроме того, в рамках региональной программы нацпроекта «Демография» в 27 сельских районах области с 1 августа медицинские учреждения совместно с организациями социального обслуживания населения приступили к доставке на диспансерное обслуживание жителей старше 65 лет. За первый месяц диспансеризацию прошло более 3 тысяч таких граждан.Как отметил Михаил Ратманов, уже сегодня уровень развития онкологической службы таков, что у жителей региона нет необходимости выезжать за его пределы для получения помощи по этому направлению. Всю необходимую помощь можно получить у нас в губернии.Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, президент Самарского государственного медицинского университета,подчеркнул важность вопроса, рассматриваемого на коллегии: «В последние годы рак «помолодел», если так можно сказать. И количество больных растет, это замечают даже люди, не связанные с медициной». Геннадий Котельников отметил, что особая ответственность по выявлению таких заболеваний лежит на первичном звене – участковом враче, фельдшере в ФАПе: «Рак чем раньше диагностируется, тем лучше будет результат, во много раз лучше!»Академик рассказал, что основные решения по выполнению региональной программы по борьбе с онкозаболеваниями связаны в первую очередь с кадровым вопросом: «Надо обеспечить и качественный и количественный рост. Самарскому медицинскому государственному университету необходимо добиваться увеличения мест в ординатуре по онкологии. И здесь важна не только роль врача, здесь и медсестра должна быть знающей, опытной».Также председатель областного законодательного собрание обратил внимание на необходимость обновления медицинского оборудования: «Это очень важно. И губернатор готов на это выделять дополнительные деньги, и губернская дума, которая утверждает бюджет, тоже на это готова. У нас есть все возможности для того, чтобы серьезно улучшить качество лечения онкологических заболеваний».Заместитель министра-руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения регионарассказал о создании «цифрового контура» региона в рамках нацпроекта: «В настоящее время заключен контракт по поставке и настройке 1870 рабочих мест для более чем 3 тысяч медицинских сотрудников, осуществляется поставка 64 инфоматов для поликлиник области, с помощью которых пациенты смогут самостоятельно записываться на прием к врачу, минуя регистратуру. До конца года будет организован Центр обработки данных, который обеспечит функционирование информационной системы. 90 единиц цифрового радиологического оборудования в 26 медицинских организациях станут основой для единого архива медицинских изображений. Доступ к данному архиву будут иметь все медучреждения».Замминистра отметил, что цифровизация уже дает результаты. В организациях, участвующих в проекте «Бережливая поликлиника» на 23% по сравнению с показателем 2018 года увеличилось количество пациентов, записавшихся на прием к врачу через портал госуслуг. Время ожидания в очереди в регистратуру сократилось с 22 до 12 минут. Увеличилось время работы врача с пациентом, а это значит — меньше времени стало уходить на заполнение бумаг. «Работа по совершенствованию данных показателей продолжится», – заявил Асланбек Майрамукаев.Главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5, комментируя итоги коллегии, подчеркнул: «Самое главное, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» у нас появились совершенно другие возможности для работы. Раньше некоторые препараты нам были просто недоступны по цене. А сегодня все схемы, все протоколы лечения, принятые Международной ассоциацией онкологов, применяются в Тольятти и в областном онкодиспансере. У нас появились препараты стоимостью 300-400 тысяч рублей за месячный курс с круглогодичным применением.У нас появилось больше возможностей помогать пациентам и очень серьезно продлевать их жизнь. И не просто продлевать, а делать ее более качественной».Другим важным направлением, по мнению Николая Ренца, является закупка медицинского оборудования. Он рассказал, что уже в октябре в больнице №5 будут монтировать компьютерный томограф для высококачественной диагностики, помещение уже подготовлено. «В Тольятти еще никогда такой модели не было. – отметил главный врач. — В этом году Тольятти получит 20 единиц оборудования: это и новый рентген аппарат, это новый, второй, цифровой маммограф, оборудование для органосберегающей, щадящей хирургии».Также Николай Ренц рассказал о планах на следующий год: «Мы готовим сейчас специальное помещение для второго ускорителя. Это будет ускоритель с самыми новейшими возможностями для различных видов облучения опухолей. Его стоимость почти четверть миллиарда рублей. В следующем году мы это помещение достроим и смонтируем в нем все необходимое оборудование».До конца года также должен пройти госэкспертизу проект нового онкологического стационара на территории больницы. «Это еще одно чрезвычайно важное для Тольятти событие, и о нем в своем послании говорил Губернатор. – отметил Николай Ренц. – Мы рассчитываем, что уже в следующем году начнем его строительство».