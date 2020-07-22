До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе набор социальных услуг

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Набор социальных услуг могут получать инвалиды и дети-инвалиды, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, участники боевых действий, а также граждане, пострадавшие от воздействия радиации.- обеспечение по медицинским показаниям лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;- предоставление по медицинским показаниям путевок для санаторно-курортного лечения для профилактики основного заболевания;- обеспечение бесплатного проезда пригородным железнодорожным транспортом и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.Также законом предусмотрено, что инвалиды I группы и дети-инвалиды вправе на тех же условиях получить вторую путевку на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на железнодорожном пригородном транспорте, а также междугородным транспортом в санаторий и обратно для сопровождающих их лиц.Каждый льготник по своему выбору может воспользоваться бесплатным лекарственным обеспечением или получить за них денежную компенсацию. Но врачи предупреждают, что выбирая деньги, льготники остаются незащищенными в случае заболевания. Нередко пожилые люди, составляющие основную массу льготников, жалели о своем решении выбрать деньги, когда человека настигала тяжелая болезнь или обострялись хронические заболевания.Поэтому медики советуют людям, которые сегодня стоят перед выбором, особенно тем, кто немолод и страдает хроническими заболеваниями, хорошо подумать и сделать выбор в пользу набора социальных услуг. Деньги деньгами, но здоровье дороже всего. И современные медикаменты способны эффективно помочь справиться с самыми различными болезнями, от которых никто из нас не застрахован. Кроме того, выбрав набор социальных услуг, пациент получает регулярное динамическое наблюдение врача и контроль за состоянием здоровья.Те жители, которые меняют свое решение в пользу получения набора социальных услуг, должны до 1 октября подать соответствующее заявление. Проще говоря, если в текущем году Вы получали денежную компенсацию, а в 2021 году хотите получать бесплатные лекарственные препараты, то Вам нужно обратиться с заявлением о возврате набора социальных услуг.Места подачи заявлений о возврате набора социальных услуг:- районное отделение Пенсионного фонда по месту жительства;- ближайшее отделение Многофункционального центра (МФЦ);- через личный кабинет на сайте Портала Госуслуг;- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.Если же Вы уже сделали свой выбор в пользу набора социальных услуг и получаете бесплатно лекарственные препараты, ходить никуда не надо. Ваше решение остаётся в силе на следующий год.Подумайте, примите верное решение, выберите набор социальных услуг и будьте здоровы, передает пресс-служба минздрава СО.