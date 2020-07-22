До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе набор социальных услуг
22 июля 2020 14:19
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Набор социальных услуг могут получать инвалиды и дети-инвалиды, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, участники боевых действий, а также граждане, пострадавшие от воздействия радиации.
Что входит в набор социальных услуг?
- обеспечение по медицинским показаниям лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
- предоставление по медицинским показаниям путевок для санаторно-курортного лечения для профилактики основного заболевания;
- обеспечение бесплатного проезда пригородным железнодорожным транспортом и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Также законом предусмотрено, что инвалиды I группы и дети-инвалиды вправе на тех же условиях получить вторую путевку на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на железнодорожном пригородном транспорте, а также междугородным транспортом в санаторий и обратно для сопровождающих их лиц.
Набор социальных услуг или деньги?
Каждый льготник по своему выбору может воспользоваться бесплатным лекарственным обеспечением или получить за них денежную компенсацию. Но врачи предупреждают, что выбирая деньги, льготники остаются незащищенными в случае заболевания. Нередко пожилые люди, составляющие основную массу льготников, жалели о своем решении выбрать деньги, когда человека настигала тяжелая болезнь или обострялись хронические заболевания.
Поэтому медики советуют людям, которые сегодня стоят перед выбором, особенно тем, кто немолод и страдает хроническими заболеваниями, хорошо подумать и сделать выбор в пользу набора социальных услуг. Деньги деньгами, но здоровье дороже всего. И современные медикаменты способны эффективно помочь справиться с самыми различными болезнями, от которых никто из нас не застрахован. Кроме того, выбрав набор социальных услуг, пациент получает регулярное динамическое наблюдение врача и контроль за состоянием здоровья.
Что делать льготникам, чтобы вернуть получение набора социальных услуг?
Те жители, которые меняют свое решение в пользу получения набора социальных услуг, должны до 1 октября подать соответствующее заявление. Проще говоря, если в текущем году Вы получали денежную компенсацию, а в 2021 году хотите получать бесплатные лекарственные препараты, то Вам нужно обратиться с заявлением о возврате набора социальных услуг.
Места подачи заявлений о возврате набора социальных услуг:
- районное отделение Пенсионного фонда по месту жительства;
- ближайшее отделение Многофункционального центра (МФЦ);
- через личный кабинет на сайте Портала Госуслуг;
- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.
Если же Вы уже сделали свой выбор в пользу набора социальных услуг и получаете бесплатно лекарственные препараты, ходить никуда не надо. Ваше решение остаётся в силе на следующий год.
Подумайте, примите верное решение, выберите набор социальных услуг и будьте здоровы, передает пресс-служба минздрава СО.
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Комментарии
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