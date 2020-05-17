Дмитрий Азаров лично контролирует обращения медиков по выплатам
17 мая 2020 19:03
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Он обратился к руководителю региона от лица всего коллектива лечебного учреждения с вопросом предоставления выплат медикам, которые работали с COVID-19.
Главный врач центральной районной больницы Наталья Мухортова пояснила, что в апреле на территории двух районов – Нефтегорского и Алексеевского, – которые обслуживает отделение скорой помощи, зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом выявлено не было.
«Первый бессимптомный больной из числа контактных в Нефтегорском районе появился 3 мая. И он в этот же день направлен в Самарскую городскую больницу №6. Второй больной выявлен 12 мая, но он в Нефтегорском районе только зарегистрирован, а сам проживает, работает и лечится на данный момент в Самаре», – пояснила Наталья Мухортова. При этом, в Алексеевском районе больных коронавирусной инфекцией на данный момент нет.
Именно поэтому сотрудники, в том числе отделения скорой помощи Нефтегорской ЦРБ, не получили выплат за апрель месяц.
«Вопросов у меня не осталось. Со своей стороны, я не имею оснований не доверять главному врачу своей больницы», – сказал водитель скорой помощи Николай Прохоров.
Глава региона еще раз предложил проверить данные, которые были озвучены руководством Нефтегорской ЦРБ, чтобы не возникало сомнений в верности предоставленной информации. «Я вас приглашаю к проверке этих данных, которые фиксируются по каждому больному, – обратился Губернатор к водителю скорой. – Давайте вместе убедимся, что все именно так. Мне очень важно, чтобы у каждого медработника была полная уверенность в честности предоставляемых данных».
Кроме того, Дмитрий Азаров напомнил о своем решении о введении дополнительных единовременных выплат, которое было принято на прошлой неделе в пятницу. Оно касается абсолютно всех работников скорой помощи – вне зависимости от того работали они с зараженными коронавирусом пациентами или нет.
По 20 тысяч рублей получат все врачи скорой помощи, по 10 тысяч рублей – медсестры и фельдшеры, по 5 тысяч рублей – каждому водителю скорой помощи. Это дополнительная региональная выплата к тем, которые положены медикам благодаря решениям Президента страны Владимира Путина.
«Такие решения приняты далеко не во всех регионах, – отметил Дмитрий Азаров. – Даже тем работникам скорой помощи, кто не контактировал с больными коронавирусом, мы осуществим региональные выплаты, понимая, что тревоги много, напряжение в коллективах определенные есть, угроза существует».
«Спасибо вам большое за вашу активность», – поблагодарил руководитель области Николая Прохорова. В завершении, Губернатор обратил внимание главврача больницы Натальи Мухортовой на необходимость ведения разъяснительной работы в коллективе на постоянной основе. «Каждый специалист, каждый медработник должен знать истинную картину происходящего на территории региона, муниципалитета, конкретной больницы», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что все обращения по выплатам, которые поступили ему лично, будут отработаны, передает пресс-служба облправительства.
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Глава региона отметил, что все обращения по выплатам, которые поступили ему лично, будут отработаны. Здравоохранение
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