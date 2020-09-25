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Напомним, в Самарскую область уже поступила первая партия вакцины от COVID19.

Дмитрий Азаров готов сделать прививку от коронавируса. Об этом глава Самарской области заявил “СитиТраффику” после первого заседания новой Думы Самары 25 сентября 2020 года.

Журналист “СитиТраффика” по окончании заседания поинтересовался у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, готов ли он, как и другие российские политики, сделать прививку от коронавируса. В частности, экс-депутат Госдумы от Самарской области, а ныне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уже испытал ее на себе, став добровольцем в пострегистрационных исследованиях.

Дмитрий Азаров ответил, что готов сделать прививку от коронавируса независимо от чьего-либо опыта.

Напомним, в Самарскую область уже поступила первая партия вакцины от COVID19. В первую очередь прививки будут делать медикам. Об этом сообщалось на заседании регионального штаба 18 сентября 2020 года.