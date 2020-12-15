Дмитрий Азаров: «За этот год мы значительно укрепили материально-техническую базу системы здравоохранения» 

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Во вторник, 15 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал городским и районным больницам региона ключи от 70 новых медицинских машин марки «Нива». Они предназначены для оказания неотложной помощи жителям удаленных районов и сел. Особенно это актуально сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции.

Автомобили были приобретены на часть средств Президентского гранта, который регион получил за достижение в прошлом году значимых показателей социально-экономического развития. Министерству здравоохранения региона от общей суммы было выделено 100 миллионов рублей на покупку машин.

«Я очень рад, что сегодня мы передаем 70 новых легендарных автомобилей «Нива», производства нашего АВТОВАЗа. За этот год мы значительно укрепили материально-техническую базу системы здравоохранения в целом, и автопарк, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – В этом году 166 автомобилей мы передаем поликлиникам, фельдшерско-акушерским пунктам, и очень надеемся, что эти машины облегчат работу врачей».

В настоящее время в распоряжение лечебных учреждений губернии уже поступило 135 машин. Из них 73 – «Нивы» с приемным устройством и носилками, 60 – Лада «Гранта», 1 УАЗ и 1 ГАЗ «Соболь».

Медицинские работники очень ждали этих автомобилей. Транспорт поможет врачам оперативно реагировать на вызовы, число которых в этом году существенно возросло из-за пандемии. «Сейчас это очень важно, потому что сейчас приоритет медицинской помощи смещен на дом. Дополнительные автомобили помогут обеспечить лечение большего количества пациентов, потому что врачи будут быстрее до них добираться. Для нашего Железнодорожного района Самары это особенно актуально. Район очень протяженный, много частного сектора, поэтому новые автомобили для нас — большая помощь», – сказала главный врач Самарской городской поликлиники №13 Анна Кравец.

Часть машин ранее уже передали больницам. 12 декабря во время рабочей поездки в Нефтегорский район Губернатор передал ключи от автомобилей «Лада Гранта» для нужд сельских поселений и медицинских учреждений муниципалитета.

Дополнительно до конца года будет закуплен еще 31 автомобиль – за счет сложившейся экономии по результатам проведения торгов. Таким образом до конца года по инициативе Дмитрия Азарова в лечебные учреждения Самарской области всего будет передано 166 автомобилей. Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в конце сентября на службу медикам поступило 28 новых машин скорой медицинской помощи. Все автомобили, начиная с октября, уже задействованы больницами региона.

«Такое обновление автопарка – это беспрецедентное явление в нашей сегодняшней жизни и позволяет существенно улучшить доступность медицины, особенно в отдаленных районах и сельской местности», – отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Губернатор еще раз поблагодарил всех медицинских работников – врачей, санитаров, медсестер, водителей скорых – за оказание помощи жителям региона в этот непростой период. «Спасибо всем, кто сегодня стоит на защите здоровья людей, – обратился к медикам Дмитрий Азаров. – Я очень надеюсь, что и эта техника будет способствовать сохранению здоровья и сил наших работников, а также – своевременному оказанию медицинской помощи. Эти машины – это и спасенные жизни, и здоровье наших граждан».