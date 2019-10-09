Для пациентов диспансерного отделения Самарской областной психиатрической больницы созданы новые условия

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Самарская областная клиническая психиатрическая больница является центром оказания консультативной и лечебной помощи пациентам с психическими расстройствами, проживающим на территории региона. В диспансерное отделение больницы обращаются жители всех муниципальных образований области, среди которых дети, призывники, пожилые люди. Также обращаются граждане, желающие пройти профилактический осмотр для трудоустройства, оформления разрешений на управление транспортным средством.На протяжении длительного времени диспансерное отделение функционировало в ветхом здании, не отвечающем современным нормам.Теперь отделение располагается на первом этаже административного корпуса больницы.Для приёма посетителей в новом отделении оборудована «открытая» регистратура, для удобства ожидания гражданами осмотра врачом-психиатром работает система видеоповещения.Помимо кабинетов врачей-психиатров в отделении оборудован кабинет электроэнцефалогафии, оснащённый новой моделью электроэнцефалографа, кабинеты врача-логопеда, медицинского психолога.Обеспечена доступность отделения для людей с ограниченными возможностями.До конца года перемены ожидают и население городского округа Чапаевск. Диспансерное отделение Чапаевского филиала больницы будет переведено в 2-хэтажное здание, в котором ранее размещалась администрация Чапаевского психоневрологического диспансера. В здании уже проведён ремонт, завершается оснащение отделения. Кроме того, для работы в Чапаевском филиале направлена молодой специалист- врач-психиатр, завершившая подготовку в клинической ординатуре, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО