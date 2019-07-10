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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Директор ТФОМС региона проинспектирует диспансеризацию в Самарской городской больнице №4

10 июля 2019 18:03
98
Каждый взрослый житель, имеющий полис ОМС, начиная с 21 года, один раз в три года (а после 40 лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной диспансеризации.
11 июля директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов пройдет диспансеризацию в поликлиническом отделении Самарской городской больницы №4, а также даст комментарии по статистике и планам региона по диспансеризации.

27 июня 2019 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение о проведении Всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019 и 2020 годах. Каждый взрослый житель, имеющий полис ОМС, начиная с 21 года, один раз в три года (а после 40 лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной диспансеризации.

По инициативе министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» с целью профилактики развития неинфекционных заболеваний и снижения смертности среди мужчин и женщин трудоспособного возраста с января 2019 года в регионе в субботние дни организуются дни мужского и женского здоровья. В эти дни жители могут пройти узких специалистов в течение нескольких часов, задать вопросы врачам, поучаствовать в мастер-классах, послушать тематические лекции.

В диспансеризацию входит скрининг и методы исследований, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства (прикрепления). В Самарской области диспансеризацию проводят 60 медицинских организаций.

Кроме того, графики работы медицинских учреждений губернии откорректированы для обеспечения доступности медицинской помощи работающему населению. Организована работа особо востребованных врачей-специалистов в вечерние часы и в выходные (субботние) дни.

Диагностические отделения, отделения (кабинеты) профилактики работают в течение рабочей недели ежедневно в две смены с 8:00 утра до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00. 

Для прохождения диспансеризации с собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Здравоохранение
10 июля 2019  18:03
Каждый взрослый житель, имеющий полис ОМС, начиная с 21 года, один раз в три года (а после 40 лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной диспансеризации.
Директор ТФОМС региона проинспектирует диспансеризацию в Самарской городской больнице №4
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