Директор ТФОМС региона проинспектирует диспансеризацию в Самарской городской больнице №4
10 июля 2019 18:03
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27 июня 2019 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение о проведении Всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019 и 2020 годах. Каждый взрослый житель, имеющий полис ОМС, начиная с 21 года, один раз в три года (а после 40 лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной диспансеризации.
По инициативе министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» с целью профилактики развития неинфекционных заболеваний и снижения смертности среди мужчин и женщин трудоспособного возраста с января 2019 года в регионе в субботние дни организуются дни мужского и женского здоровья. В эти дни жители могут пройти узких специалистов в течение нескольких часов, задать вопросы врачам, поучаствовать в мастер-классах, послушать тематические лекции.
В диспансеризацию входит скрининг и методы исследований, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.
Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства (прикрепления). В Самарской области диспансеризацию проводят 60 медицинских организаций.
Кроме того, графики работы медицинских учреждений губернии откорректированы для обеспечения доступности медицинской помощи работающему населению. Организована работа особо востребованных врачей-специалистов в вечерние часы и в выходные (субботние) дни.
Диагностические отделения, отделения (кабинеты) профилактики работают в течение рабочей недели ежедневно в две смены с 8:00 утра до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.
Для прохождения диспансеризации с собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт, передает пресс-служба облправительства.
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