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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Диетолог назвала главные ошибки худеющих

25 июля 2019 11:59
391
Диетолог назвала главные ошибки худеющих
Одна из ошибок — отказ от завтрака.

Диетолог Александра Швец перечислила ошибки, которые допускают желающие похудеть, когда планируют свой ежедневный рацион.
Специалист заверила, что если питаться правильно всю жизнь, тогда тема лишнего веса будет закрыта навсегда, пишет ИА «Версия».

Как пояснила диетолог, часто худеющие пытаются заглушить голод при помощи кофе с сахаром, что категорически запрещено. Агрессивный напиток раздражает слизистую желудка, а сахар содержит много калорий. Пить кофе нужно после еды и не более одной чашки в день без сахара.

Еще одна ошибка — отказ от завтрака. Эксперт уверяет, что полноценный прием пищи с утра является залогом нормального веса. На завтрак можно съесть творог, омлет или бутерброд с сыром. Главное — почувствовать сытость.

Также Швец предостерегла от питания один-два раза в день и морения себя голодом. Она пояснила, что желательно есть каждые четыре часа — это поможет избежать «зверского» чувства голода, срывов, перееданий и набора лишнего веса.

По словам диетолога, для эффективного похудения нужно потреблять 1200-1500 ккал ежедневно и равномерно распределить их на четыре приема, отмечает «Газета.ру». Если есть меньше, что организм расценит ситуацию как голод и буде накапливать жир в неподходящем месте, пишут "Известия".


Фото: pixabay.com
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Комментарии



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