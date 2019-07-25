Диетолог назвала главные ошибки худеющих
25 июля 2019 11:59
391
Диетолог Александра Швец перечислила ошибки, которые допускают желающие похудеть, когда планируют свой ежедневный рацион.
Специалист заверила, что если питаться правильно всю жизнь, тогда тема лишнего веса будет закрыта навсегда, пишет ИА «Версия».
Как пояснила диетолог, часто худеющие пытаются заглушить голод при помощи кофе с сахаром, что категорически запрещено. Агрессивный напиток раздражает слизистую желудка, а сахар содержит много калорий. Пить кофе нужно после еды и не более одной чашки в день без сахара.
Еще одна ошибка — отказ от завтрака. Эксперт уверяет, что полноценный прием пищи с утра является залогом нормального веса. На завтрак можно съесть творог, омлет или бутерброд с сыром. Главное — почувствовать сытость.
Также Швец предостерегла от питания один-два раза в день и морения себя голодом. Она пояснила, что желательно есть каждые четыре часа — это поможет избежать «зверского» чувства голода, срывов, перееданий и набора лишнего веса.
По словам диетолога, для эффективного похудения нужно потреблять 1200-1500 ккал ежедневно и равномерно распределить их на четыре приема, отмечает «Газета.ру». Если есть меньше, что организм расценит ситуацию как голод и буде накапливать жир в неподходящем месте, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
25 июля 2019 11:59
Одна из ошибок — отказ от завтрака. Здравоохранение
391
24 июля 2019 12:45
Самара - на 15 месте. Здравоохранение
319
24 июля 2019 11:13
Год назад здесь вышел из строя компьютерный томограф. Здравоохранение
252
23 июля 2019 10:51
Это может произойти, если в ближайшее время область не пересмотрит условия сотрудничества с его организацией.рит условия сотрудничества с его организацией. Здравоохранение
313
22 июля 2019 18:32
Михаил Ратманов с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский, Сергиевский, Похвистневский районы и город Отрадный. Здравоохранение
391
22 июля 2019 15:49
На время запрета работы лагеря все дети вывезены и переданы родителям. Здравоохранение
351
19 июля 2019 22:07
Михаил Ратманов побывал в городе Отрадном, где вручил сотрудникам больницы автомобиль скорой медицинской помощи Здравоохранение
501
19 июля 2019 14:38
Также вокал положительно влияет и на нервную систему, в частности помогает избавиться от эмоционального напряжения. Здравоохранение
363
19 июля 2019 10:11
Все они не являются гражданами РФ. Здравоохранение
391
18 июля 2019 16:26
Сотрудники столовой стали переносчиками норовирусной инфекции в детском лагере "Лучистый" в Крыму. Здравоохранение
380
Современная медицина
6 июля 2019 18:55
Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
117
13 июня 2019 14:53Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему. Современная медицина
275
5 июня 2019 17:50Антиоксиданты на страже здоровья
Нужны ли антиоксиданты и кремний входящий в их состав для всасывания кальция, защиты от различных заболеваний, в том числе и онкологии. Современная медицина
223
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14089
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14114
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14275
Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
208
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
187
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
456
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
402
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
313
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
454
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
756
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
662
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
859
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
872
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
587
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
911
Мероприятия