Диетолог назвал продукт с доказанной способностью снижать сахар

Испанский диетолог Айтор Санчес назвал два важных свойства имбиря.
Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает газета La Vanguardia.
Специалист отметил, что имбирь является самой изученной специей, при этом многие порой преувеличивают или, наоборот, преуменьшают достоинства продукта.
«Есть мнение, что употребление имбиря может вызвать проблемы с пищеварением. Стоит отметить, что проблемы могут возникать, если есть продукт в большом количестве, а не при традиционном использовании имбиря в качестве специи к блюдам», — заявил Санчес.
У имбиря, по словам диетолога, есть два доказанных полезных свойства. Во-первых, он оказывает антиоксидантный эффект, что делает специю полезной для профилактики заболеваний. Во-вторых, способствует повышению чувствительности к инсулину и снижению уровня глюкозы в крови. Кстати, по этой причине людям, страдающим сахарным диабетом, перед его применением следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, пишут "Известия
".
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