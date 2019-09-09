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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска

9 сентября 2019 15:00
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В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог.
10 сентября в 11.00 после непродолжительных каникул возобновляется работа выездной консультативной поликлиники педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

Областные специалисты проведут прием маленьких жителей Жигулевска (г. Жигулевск, ул. Мира, 30, Жигулевская ЦГБ).

В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Здравоохранение
9 сентября 2019  15:00
В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог.
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