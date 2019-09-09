Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска
9 сентября 2019 15:00
100
Областные специалисты проведут прием маленьких жителей Жигулевска (г. Жигулевск, ул. Мира, 30, Жигулевская ЦГБ).
В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
9 сентября 2019 15:00
В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - аллерголог, пульмонолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог. Здравоохранение
100
9 сентября 2019 11:59
Тестирование занимало 15 минут. Здравоохранение
150
6 сентября 2019 15:31
Узнать правду за 15 минут! В ближайшее воскресенье в Струковском саду состоится профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!». Здравоохранение
389
6 сентября 2019 10:48
Возраст потенциального донора 18+. Здравоохранение
225
5 сентября 2019 20:10
Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы поручено лично контролировать соблюдение сроков и... Здравоохранение
339
5 сентября 2019 11:55
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
261
4 сентября 2019 17:24
В машинах есть все необходимое оборудование для оказания скорой медицинской помощи, в том числе для сложных - тяжелых пациентов. Здравоохранение
377
4 сентября 2019 09:31
Глава Минздрава сообщила о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом. Здравоохранение
241
3 сентября 2019 14:47
Комиссия РАН считает, что Минздрав не имеет права отказывать в публичном раскрытии экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств. Министерство... Здравоохранение
386
3 сентября 2019 13:29
Режим предусматривает три основных приема пищи и два перекуса. Здравоохранение
371
Современная медицина
10 августа 2019 17:38Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
108
29 июля 2019 12:12
Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
140
6 июля 2019 18:55
Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
223
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14362
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14302
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14386
Видео
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
170
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
644
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
287
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
532
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
377
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
343
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
533
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
788
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
989
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
494
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2249
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
445
Мероприятия