Депздрав призвал россиян петь песни для укрепления иммунитета
19 июля 2019 14:38
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Эксперт пояснил, что во время пения человек быстро вздыхает и долго выдыхает, что приводит к тому, что в крови увеличивается концентрация углекислого газа. Это, в свою очередь, способствует активации иммунной системы, а значит, человек становится менее восприимчив к простудным заболеваниям.
— Конечно, само по себе занятие пением не может стать альтернативой медикаментозному лечению заболеваний, таких как хронический бронхит, пневмония и бронхиальная астма, — подчеркнул Тяжельников.
Однако при регулярном пении улучшается вентиляция воздуха в лёгких, что способствует общему укреплению здоровья. Также вокал положительно влияет и на нервную систему, в частности, пение в дружеской компании повышает устойчивость к стрессу и усиливает позитивное эмоциональное состояние.
— [Пение] стимулирует выработку в мозге гормона радости — эндорфина, который благоприятно влияет на центральную нервную систему человека, помогает избавляться от стресса, вызывает удовлетворение, улучшает внимание, активизирует жизненный тонус, интеллектуальную активность, — заключил специалист.
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Комментарии
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