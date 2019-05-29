День женского здоровья пройдет в Тольяттинской поликлинике №2

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1 июня с 10.00 до 14.00 в Тольяттинской городской поликлинике № 2 (ул. Горького, 61, 1 этаж) ждут женщин, прикреплённых к медучреждению.Здесь пройдет акция «Девочка, девушка, женщина».Всем обратившимся проведут анализ крови на глюкозу и холестерин, общий анализ крови, измерят артериальное давление, проведут ЭКГ, рассчитают сердечно-сосудистый риск, сделают УЗИ молочных желёз или маммографию.Пациенты смогут получить консультации маммолога, гинеколога (по показаниям).В программе акции лекции на тему женского здоровья.Обследования проводятся бесплатно.С собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт, передает пресс-служба облправительства.