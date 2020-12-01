Число заболевших внебольничной пневмонией снижается вторую неделю

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В понедельник, 30 ноября, первый вице-губернатор - председатель Правительства региона Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.



Текущую ситуацию охарактеризовала руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова. За минувшие сутки в регионе диагноз подтвердился у 254 человек. По данным на 30 ноября, общее число заражений за весь период наблюдений составило 22 355.



Прирост фиксируется ежедневно. По итогам прошлой недели, снижение отмечено только в возрастной группе 30-49 лет, по другим - заболеваемость растет. Опасение эпидемиологов вызывает ситуация среди пожилых людей. Здесь отмечается значительный прирост. Одна из причин – несоблюдение обязательной самоизоляции.



- Понятно, что при значительном росте заболеваемости в самой уязвимой группе – 65+, нужно создать дополнительное условия для того, чтобы пожилые люди как можно меньше нарушали режим самоизоляции. Не у всех есть родственники, которые могут помочь с продуктами, и здесь мы очень рассчитываем на волонтеров, - подчеркнул Виктор Кудряшов.



Во всех городах и районах губернии работают волонтеры в рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Более 2 тысяч добровольцев готовы доставлять пожилым людям продукты питания. Если необходима помощь, можно обращаться по номеру 8 800-505-78-63. Также работают муниципальные горячие линии. Жители Самары могут звонить по номеру 8 (846) 998-67-07, жители Тольятти - 8 (8482) 31-28-87. Время работы горячих линий - с 09.00 до 18.00.



Если говорить о сезонных заболеваниях, то в регионе фиксируется снижение ОРВИ и внебольничной пневмонии. В последнем случае тенденция отмечается уже вторую неделю. Однако Светлана Архипова заметила, что говорить об устойчивом тренде преждевременно. Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 34,2%, а в некоторых городах и районах – более чем в два раза.



- К сожалению, мы фиксируем возрастающий тренд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки - 254 случая подтвержденного диагноза COVID-19, две недели назад их было менее 200. Пока не очень понятно, когда этот тренд сменится снижением. Заболевание остается достаточно неизученным и непредсказуемым. Хотя некоторые показатели обнадеживают, количество внебольничных пневмоний уже вторую неделю снижается, но, тем не менее, остается высоким. На сегодняшний день справляться с ситуацией мы можем, только строго соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы – социального дистанцирования, ношения масок, применения антисептиков, - прокомментировал ситуацию Виктор Кудряшов.



Между тем, система здравоохранения региона работает на максимуме возможностей. С этого свой доклад начал министр здравоохранения Армен Бенян. Сейчас в ковид-госпиталях находится около 5 500 больных, в три раза больше лечатся амбулаторно. Бесплатными лекарствами на дому мобильные бригады обеспечивают 7 595 пациентов: ежедневный прирост – от 500 до 1000 человек.



- Нам удалось достаточно быстро разместить государственный заказ и приобрести необходимые медикаменты, - отметил Виктор Кудряшов. - Не все регионы справились с этой задачей. Самарская область здесь среди лидеров.



В регионе развернуто 6 788 коек, их них 1 282 или 18,9% свободны.



- Полагаю, что этого количества на сегодня достаточно, и, соответственно, решение по включению следующих 272 коек будет приниматься при уменьшении свободных коек до 12%, - отметил министр.



По поручению губернатора Дмитрия Азарова, министерство провело мониторинг использования мощностей самарских санаториев для долечивания пациентов с пневмонией и COVID-19. По словам Армена Беняна, сейчас в шести санаториях развернуто 274 койки, но есть потенциал для увеличения их числа до 759, то есть до 10% госпитального фонда.



Армен Бенян также сообщил, что продолжается оборудование коек кислородом. Все пациенты, нуждающиеся в кислородной терапии, ее получают. На сегодня более 3 200 коек обеспечены кислородом, также в арсенале врачей - около 500 концентраторов. К концу недели дополнительно их поступит более 400.



- Кроме того, на 1000 коек дополнительно в тех учреждениях, которые мы открывали, в настоящий момент уже закончены внутренние работы по проведению магистралей, и идет установка тех газификаторов, которые временно переданы нам промышленными предприятиями региона, до того момента, когда будут осуществлены поставки газификаторов, которые были закуплены на дополнительные деньги федерального бюджета, - отметил Армен Бенян.



Со вторника с 55 до 65 увеличится количество бригад скорой помощи. Это стало возможным благодаря дополнительным средствам из регионального бюджета. Также прорабатывается вопрос с одной из фирм такси по доставке пациентов на диагностику и обратно.



Продолжается работа по формированию запаса медикаментов в стационарах. Напомним, на это из областного бюджета было выделено 250 млн рублей. По словам министра, законтрактовано более 90 %, и по отдельным позициям уже начались поставки.



От гриппа привито уже 73,5% от запланированного количества жителей, это 44% от численности населения региона. Вакцинация в том числе помогает смягчить тяжесть заболевания коронавирусом. В этой связи Виктор Кудряшов дал поручение главам муниципалитетов доложить, как идет прививочная кампания на их территориях.



На оперштабе отдельное внимание было уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических мер в муниципалитетах, а также безопасности в крупных торговых центрах и сетевых магазинах, передает sova.info.

Фото: Андрей Савельев