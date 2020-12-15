Четверть россиян сообщили об ухудшении своего здоровья в 2020 году

Россияне стали тратить больше на свое здоровье.
Свыше половины россиян в 2020 году в той или иной степени увеличили расходы на поддержание своего здоровья, свидетельствуют результаты исследования отношения россиян к вопросам своего здоровья*, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» совместно с медицинской компанией «Инвитро». На лекарства и витамины, медицинские осмотры и анализы тратят как правило немного, но регулярно. Основная причина — желание активнее заниматься профилактикой.
Большинство респондентов (51%) считают себя в целом здоровыми. Около трети опрошенных (32%) рассказали о наличии у них хронического состояния или заболевания разной степени тяжести. Каждый седьмой (14,4%) периодически испытывает незначительные недомогания.
По сравнению с 2019 годом состояние здоровья половины участников опроса (51%) не изменилось. Здоровье четверти респондентов (24%) в той или иной степени улучшилось. Каждый пятый респондент (19,9%) сообщил о незначительном ухудшении здоровья, а 4,5% — о серьезном ухудшении.
Каждый третий опрошенный (34,2%) в этом году незначительно увеличил расходы на поддержание своего здоровья, тогда как каждый пятый (18,8%) стал тратить на это гораздо больше, чем годом ранее. Для относительного большинства из них (34% от числа респондентов, в той или иной степени увеличивших расходы, или 18% от общего количества респондентов) ключевым поводом для увеличения трат стало желание бережнее относиться к своему здоровью и уделять больше внимания профилактике. Чуть меньшая доля опрошенных (31% от числа респондентов, в той или иной степени увеличивших расходы, или 16% от общего количества респондентов) увеличили траты в связи с ухудшением здоровья и, как следствие, с необходимостью чаще обращаться ко врачам, покупать лекарства и так далее.
Расходы относительного большинства (38%) по сравнению с прошлым годом не изменились. Наименьшая доля респондентов (9%) их сократили.
В рамках опроса респондентам также предлагалось описать размер, периодичность и структуру трат на поддержание здоровья в 2020 году. Относительное большинство (44%) тратили регулярно, но немного. Каждый четвертый (24%), в частности, покупал лекарства и / или оплачивал медицинские осмотры, диагностику и анализы, а каждый пятый (20%) тратил только на лекарства.
17,4% опрошенных оценили свои траты как регулярные и крупные. В частности, 7,5% респондентов периодически тратили крупные суммы на лекарства, а 9,9% — на лекарства и / или медицинские осмотры, диагностику и анализы.
38,7% респондентов сообщили об отсутствии регулярных трат.
Свыше половины россиян (55%) в 2020 году сдавали анализы / тесты или проходили диагностику платно в частных медицинских центрах.
Фото pixabay.com
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