Более 3300 амбулаторных пациентов регтона уже обеспечены бесплатными лекарствами

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Сегодня в регионе лечатся дома порядка 16 тысяч пациентов с легким и среднетяжелым течением новой коронавирусной инфекцией, а также с подозрением на нее. Эти категории пациентов с начала ноября по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получают бесплатные лекарства.

Необходимые препараты закупают как за счет федерального, так и за счет областного бюджетов. За счет регионального - льготные медикаменты получают пациенты, у которых есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию. За счет федерального – те, у кого COVID-19 подтвержден.

«Это крайне важный шаг, предпринятый для того, чтобы уменьшить количество госпитализаций, - отмечает министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, - Обеспечив всех заболевших необходимыми лекарствами, можно минимизировать, уменьшить риски развития осложнений, облегчить течение заболеваний».

Для этих категорий пациентов предусмотрены схемы лечения в амбулаторных, домашних условиях. Для этого закуплено около 14 наименований различных лекарств. Это прежде всего противовирусные препараты. Для лечения используются также противовоспалительные и антибактериальные препараты. Антибиотики и их комбинации назначаются по показаниям. Применяются и гормональные лекарственные средства. Но только лечащий врач определяет, какие препараты показаны тому или иному пациенту.

При лечении на дому обязательно ведется мониторинг состояния больного, в том числе с помощью телемедицинских консультаций. Кроме того, в регионе был разработан и протестирован робот, который на основании четырех тестовых вопросов позволит получить первичную минимально необходимую информацию – о температуре, наличии одышки, боли, общем состоянии больного.

«Самолечением заниматься нельзя. Необходимо соблюдать все рекомендации доктора. Консультироваться с врачом. Лечение назначается только участковым терапевтом после осмотра, после постановки диагноза», - рассказывает заместитель главврача Волжской Центральной районной больницы Любовь Карпова.

Жительница Волжского района Елена Лукина отмечает, ее врач всегда с ней на связи, периодически звонит, интересуется самочувствием, корректирует схему лечения в случае необходимости. То, что сегодня, находясь на домашнем лечении, можно получать бесплатные лекарства, признается, особенно ценно. «Это в нынешней ситуации очень нужная система, потому что родные и близкие вдалеке, тоже на картине, поэтому сегодня это весьма необходимо», - говорит Елена.

«На сегодняшний день бесплатными лекарствами в регионе обеспечены уже более 3300 пациентов. И мы продолжим эту работу для тех пациентов, у кого есть показания, подозревается или подтверждена новая коронавирусная инфекция», - подчеркивает Армен Бенян.

При наличии вопросов пациенты могут также обращаться на горячую линию по телефонам 8-800-30-22-163, 8(846)30 77 778, кроме того, на аккаунты горячей линии минздрава в социальных сетях.

С 24 ноября областной минздрав планирует начать вечерние онлайн консультации. Отвечать на вопросы будут министр, его заместители - клиницисты в помощь всем врачам, которые сейчас находятся на переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба облправительства.

Фото: ТАСС