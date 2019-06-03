Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Шентале открылась детская «Бережливая поликлиника»
3 июня 2019 18:28
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Напомним, Самарская область принимает самое активное участие в реализации 12 национальных проектов, разработанных и принятых на государственном уровне по инициативе Президента страны Владимира Путина. В ближайшие годы в Самарской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется открыть 2 сосудистых центра в Тольятти и Сызрани, переоснастить стационарное отделение Самарского областного и Тольяттинского онкодиспансеров, запустить 12 центров амбулаторной онкологической помощи, пополнить автопарк скорой помощи. В удаленных от райцентров сёлах будет вестись строительство, реконструкция ФАПов, закупка оборудования. Это позволит существенно повысить доступность медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов. Все эти меры помогут повысить ожидаемую продолжительность жизни граждан, доступность и качество медицинской помощи.
Важной составляющей национального проекта является повсеместное внедрение стандартов «Бережливой поликлиники». «Нужно, чтобы человек чувствовал, что поликлиника создана и работает для него, что он здесь не проситель. Именно с этим связано большинство нареканий людей, – подчеркнул губернатор области Дмитрий Азаров. – В предыдущий период в регионе очень медленно внедрялся проект «Бережливая поликлиника». А ведь это поликлиника, которая бережет нервы, время, здоровье пациента».
Всего в этом году проект «Бережливая поликлиника» будет реализован в 17 детских поликлинических отделениях, в первую очередь, в отдаленных районах региона. Во всех них будут внедряться принципы бережливого производства, проводиться ремонты, все рабочие процессы в этих учреждениях будут автоматизированы. И одним из первых было преобразовано детское отделение в Шенталинском районе.
За счет региональных средств (8,7 миллиона рублей) проведена модернизация поликлиники: отремонтирована входная зона с учетом доступности для маломобильных групп населения, организован отдельный вход в детскую поликлинику. Ранее в детское медучреждение был совместный вход с женской консультацией. Оборудована открытая регистратура, появилась гардеробная, созданы комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, выделены игровые зоны, размещена доступная навигация.
Также за счет средств областного бюджета поликлиника оснащена информационным терминалом. Теперь мамы и маленькие пациенты имеют возможность записаться к врачу на прием через инфомат, просто выбрав день и время приема, не обращаясь в регистратуру. Для хранения медицинских карт организовано «закрытое» картохранилище, откуда осуществляется доставка медицинских карт в кабинеты врачей до начала приема.
В поликлинике появилось отделение профилактики, здесь же размещены кабинеты узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, забора крови. Работает аптечный пункт.
В комнате матери и ребенка созданы комфортные условия для посетителей: установлена мягкая мебель, пеленальный столик, телевизор, игрушки. Яркой стала и система навигации, в том числе указатели и информационные таблички.
Нововведения и новый формат работы уже оценили родители и маленькие пациенты Шенталинского района.
«Сегодня мы пришли на повторный прием к врачу с сыном Артёмом. Первичный прием проходил еще в старой поликлинике, — рассказала жительница Шенталы Алена Дементьева. — Масштабное обновление детского отделения лично меня просто поразило. В первую очередь – внешний облик. Светло, красиво и уютно. Далее – электронная регистратура. Нет очередей, прием врача осуществляется по выбранному времени. Изменилось и фойе, где появилась игровая зона. Ребенка теперь не нужно держать на руках и бояться, что он куда-нибудь убежит».
Это мнение разделяет и Дарья Григорьева, мама маленького Глеба: «Яркими красками теперь наполнена наша поликлиника. Это явно поднимает настроение малышам, привыкшим видеть стандартные голубые стены. Им не так страшно идти на прием к врачу. Это я заметила по поведению своего маленького сына Глеба, которому всего полтора года. Он сразу облюбовал игровые зоны, в том числе и комнату матери и ребенка. Здесь я смогла спокойно переодеть ребенка, сын поиграл в игрушки».
Все посетители отметили, что в регистратуре появился инфомат. Запись на прием, ожидание – вопрос нескольких минут. Информационная навигация – тоже большой плюс новой поликлиники. Радует и новое расположение кабинетов, которые объединены в одном отделении – прием узких специалистов, сдача анализов, диагностические исследования, не нужно теперь ходить с детьми по всему медучреждению.
Довольны и медицинские работники. Так, районный педиатр Маскудя Гарифуллина отметила, что в кабинетах стало гораздо удобнее работать, нет лишней бумажной волокиты, все автоматизировано, все данные заносятся в компьютер, ничего не теряется.
Отметим, что уже в ближайшее время такие же отделения, обновленные в рамках национального проекта «Здравоохранение», будут открываться и в других муниципалитетах Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Здравоохранение
3 июня 2019 18:28
В поликлинике появилось отделение профилактики, здесь же размещены кабинеты узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, забора крови. Работает аптечный пункт. Здравоохранение
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