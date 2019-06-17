Бесплатная диспансеризация – это хорошая возможность проверить состояние своего здоровья

144

По инициативе министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» с целью профилактики развития неинфекционных заболеваний и снижения смертности среди мужчин и женщин трудоспособного возрастаВ этот день жители могут пройти узких специалистов в течение нескольких часов, задать вопросы врачам, поучаствовать в мастер-классах, послушать тематические лекции.С начала 2019 года в Самарской области в субботние дни прошли диспансеризацию 11239 человек, в том числе мужчины в трудоспособном возрасте – 4353 человек, женщины в трудоспособном возрасте – 4247 человек. Учреждения обеспечили возможность предварительной записи на диспансеризацию.По инициативе профсоюзных организаций министерством здравоохранения Самарской области 1 апреля утвержден регламент проведения диспансеризации на принципах бережливого производства, в соответствии с которым диспансеризация проводится гражданам трудоспособного возраста, в том числе мужчинам за 1 посещение (1 день), женщинам не более чем за 2 посещения (т.е. за 2 дня, с учетом проведения маммографии). Подобные изменения на федеральном уровне только лишь вынесены на обсуждение.Диспансеризацию проходят граждане: в возрасте от 18 до 39 лет - 1 раз в три года в возрасте 40 лет и старше - ежегодно.Диспансеризация включает в себя 2 этапа.Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, определения группы здоровья, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.В марте текущего года в Порядок проведения профилактического осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения внесены изменения. Теперь в диспансеризацию вошли скрининг и методы исследований, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.Ддиспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства (прикрепления). В Самарской области диспансеризацию проводят 60 медицинских организаций.Кроме того, графики работы медицинских учреждений губернии откорректированы для обеспечения доступности медицинской помощи работающему населению. Организована работа особо востребованных врачей-специалистов в вечерние часы и в выходные (субботние) дни.Диагностические отделения, отделения (кабинеты) профилактики работают в течение рабочей недели ежедневно в две смены с 8:00 утра до 20:00, всубботу с 8:00 до 14:00, передает пресс-служба облправительства.