Армен Бенян проконтролировал организацию лечения детей, пострадавших в аварии

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Глава региона Дмитрий Азаров поручил взять на особый контроль вопрос оказания помощи детям, пострадавшим в результате автомобильной аварии в Волжском районе. Напомним, трагедия произошла 7 августа на трассе «Самара-Большая Черниговка».В результате ДТП трое малолетних детей лишились обоих родителей. Сейчас они находятся в больнице.«Случилось несчастье, главное сейчас - оказать всю необходимую помощь детям. Держите ситуацию на особом контроле», - подчеркнул Губернатор.Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян лично проконтролировал организацию лечения детей.«Сегодня посетил больницу и совместно с лечащими врачами провел осмотр детей, - отметил руководитель ведомства. - Они находятся под наблюдением областных специалистов, их состояние стабильное, дети получают всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас очень важно проявить не только медицинский профессионализм, но и человечность, максимальное внимание и заботу о малышах.Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения и главного врача учреждения», передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО