Александр Муравец: "Качественная медицинская помощь должна быть доступна везде"

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В частности, предлагается закрепить право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи в любом уголке страны. Эту инициативу поддерживает главный врач Самарского областного центра медпрофилактики, член Общественной палаты региона- Не важно, где вы живете, в городе или в небольшом населенном пункте - качественная медицинская помощь должна быть доступна везде. Сегодня согласно основному закону страны мы можем рассчитывать на бесплатное здравоохранение. С этим никто не спорит – оно есть. Другое дело, не каждому оно доступно, сложно им воспользоваться, если живешь в городе без больницы, а в родном селе нет ни ФАПа, ни возможности до него добраться. Считаю, предложение дополнить Конституцию РФ статьями о доступной и качественной медицине поможет сделать медпомощь реальной, конкретной. Это уже принципиально иная ответственность перед людьми, государством, - подчеркнул Александр Муравец, передает пресс-служба облправительства.