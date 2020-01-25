Александр Хинштейн требует привлечь к ответственности замглавы Минтруда Григория Лекарева
25 января 2020 21:53
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«В том числе и в связи с данным нововведением партия «Единая Россия» намерена добиться отставки и привлечения к ответственности замминистра труда РФ Григория Лекарева — куратора всей сферы инвалидов. Этому человеку не место в обновленном Правительстве», — подчеркнул Хинштейн.
Он отметил, что средства массовой информации обратили внимание на то, что согласно вступившему в силу 1 января приказу Минтруда, инвалидность больше не будет устанавливаться на фиксированный период. «В связи с указанными изменениями справедливы опасения и журналистов, и граждан насчет того, что в случае, если на момент ежегодного освидетельствования пациент будет находиться в ремиссии, его лишат группы инвалидности. И прежде всего, это отразится на онкобольных», – считает замсекретаря Генсовета «Единой России».
Ранее Хинштейн подверг критике схему приватизации крупнейшего в России предприятия по производству протезов и технических средств реабилитации Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда России. После этого Госдума поручила своему комитету по безопасности и противодействию коррупции разобраться в данной ситуации, передает hinshtein.ru.
Фото: ER.RU
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