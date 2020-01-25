Я нашел ошибку
Главные новости: 
Состязание провели в рамках гастрофестиваля под открытым небом. Там большое изобилие традиционного русского блюда.
В Подмосковье прошёл первый чемпионат мира по скоростному поеданию холодца. Видео
Сегодня второй день рождения нашего города.
25 января 1991 года Самаре было возвращено историческое имя
Наверное, у каждого зрителя есть свой любимый персонаж из множества героев, сыгранных Владимиром Высоцким в кино и театре.
Сегодня — 82 года со дня рождения Владимира Высоцкого
Ранее сообщалось, что в Ухане начали возводить первый госпиталь для больных коронавирусом. Строительство планируют завершить к 3 февраля.
В Ухане за 15 дней построят вторую больницу для заболевших коронавирусом
По данным СМИ, с 1 января, согласно приказу Минтруда, в котором чиновник отвечает за тему людей с ограниченными возможностями здоровья, целый ряд пациентов могут лишиться инвалидности.
Александр Хинштейн требует привлечь к ответственности замглавы Минтруда Григория Лекарева
Голы: Зиньковский, Антон, Полуяхтов, Пулкраб (
"Крылья Советов" – "Богемианс" (Чехия) – 4:3
Специалисты
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Эксперты федерального уровня высоко оценили работу ИРР и НОЦ во время визита в Самару.
Институт регионального развития организовал в Самаре проектную сессию с участием федеральных экспертов
сегодня  Воскресенье,26 января, 01:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/01:
USD 61.8
-0.15
EUR 68.29
-0.4
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Александр Хинштейн требует привлечь к ответственности замглавы Минтруда Григория Лекарева

25 января 2020 21:53
159
По данным СМИ, с 1 января, согласно приказу Минтруда, в котором чиновник отвечает за тему людей с ограниченными возможностями здоровья, целый ряд пациентов могут лишиться инвалидности.
В «Единой России» намерены добиться отставки и привлечения к ответственности заместителя министра труда и социальной защиты РФ Григория Лекарева, курирующего тему людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета Партии, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя сообщения СМИ о том, что с этого года пациентов, находящихся в ремиссии, могут лишать инвалидности.

«В том числе и в связи с данным нововведением партия «Единая Россия» намерена добиться отставки и привлечения к ответственности замминистра труда РФ Григория Лекарева — куратора всей сферы инвалидов. Этому человеку не место в обновленном Правительстве», — подчеркнул Хинштейн.

Он отметил, что средства массовой информации обратили внимание на то, что согласно вступившему в силу 1 января приказу Минтруда, инвалидность больше не будет устанавливаться на фиксированный период. «В связи с указанными изменениями справедливы опасения и журналистов, и граждан насчет того, что в случае, если на момент ежегодного освидетельствования пациент будет находиться в ремиссии, его лишат группы инвалидности. И прежде всего, это отразится на онкобольных», – считает замсекретаря Генсовета «Единой России».

Ранее Хинштейн подверг критике схему приватизации крупнейшего в России предприятия по производству протезов и технических средств реабилитации Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда России. После этого Госдума поручила своему комитету по безопасности и противодействию коррупции разобраться в данной ситуации, передает hinshtein.ru


Фото:    ER.RU
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
25 января 2020  21:53
По данным СМИ, с 1 января, согласно приказу Минтруда, в котором чиновник отвечает за тему людей с ограниченными возможностями здоровья, целый ряд пациентов могут лишиться инвалидности.
Александр Хинштейн требует привлечь к ответственности замглавы Минтруда Григория Лекарева
По данным СМИ, с 1 января, согласно приказу Минтруда, в котором чиновник отвечает за тему людей с ограниченными возможностями здоровья, целый ряд пациентов могут... Здравоохранение
159
25 января 2020  13:42
Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России
Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России
Во всех пунктах пропуска через госграницу России проводится усиленный двойной контроль. Здравоохранение
260
24 января 2020  15:08
Известному медику было 92 года.
Умерла старейший практикующий хирург России Алла Лёвушкина
Известному медику было 92 года.  Здравоохранение
415
24 января 2020  14:50
Он оснащен необходимым оборудованием.
Новый ФАП заработал в селе Верхняя Орлянка Сергиевского района
Он оснащен необходимым оборудованием.   Здравоохранение
409
22 января 2020  22:53
"У него острая респираторная вирусная инфекция"
У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус
"У него острая респираторная вирусная инфекция"  Здравоохранение
305
22 января 2020  09:35
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о зимних клещах Они проснулись из-за аномально-теплой погоды.
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о «зимних» клещах
Они проснулись из-за аномально-теплой погоды. Здравоохранение
203
21 января 2020  22:38
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой.
У ТФОМС нет денег на новые машины для скорой
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой.   Здравоохранение
315
21 января 2020  11:57
Отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области Но эпидемии пока нет.
Отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области
Но эпидемии пока нет. Здравоохранение
276
20 января 2020  23:21
Неизвестный ранее тип пневмонии недавно был зафиксирован уже и в густонаселённом Шанхае.
ВОЗ объявила об экстренном заседании из-за нового вируса в Китае
Неизвестный ранее тип пневмонии недавно был зафиксирован уже и в густонаселённом Шанхае.  Здравоохранение
304
20 января 2020  21:04
Согласно данным врачей, предрасположенность к нарушениям ритма сердца есть у каждого 30-го жителя нашей страны.
Кардиолог предупредил россиян о бессимптомной смертельно опасной болезни
Согласно данным врачей, предрасположенность к нарушениям ритма сердца есть у каждого 30-го жителя нашей страны.  Здравоохранение
352
Весь список
Современная медицина
22 января 2020  07:46
Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
 Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
29
6 января 2020  14:57
Возможности ДНК-анализа
 Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
79
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
98
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
362
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15195
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15026
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
346
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1897
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
679
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1574
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1312
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
886
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
900
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1339
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1446
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1707
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2802
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3336
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы»
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением лыжной гонки «Лыжня России»
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные