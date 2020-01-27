Александр Хинштейн намерен добиваться чистоты, прозрачности и социальной справедливости в методике установления инвалидности
27 января 2020 14:14
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Одна из последних жалоб была от Дмитрия Марченко, которому сняли инвалидность в 2019 году, при том, что никаких улучшений состояния здоровья у него не произошло, и голень как не действовала, так и не действует до сих пор.
Руководитель МСЭ Самарской области 25 января 2020 года в своем твиттере ввел новый термин, который сам обозначил как «синдром пациентского экстремизма» . Такой термин ввел для граждан недовольных решениями МСЭ в процессе установлении инвалидности и обжаловавших подобные решения, Дмитрий Драч предложил таких граждан «привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободы».
В своем Твиттере аккаунте он пишет: «Сколько можно издеваться над профессионалами, отдавшими ни один год медицине и здравоохранению? С этим надо заканчивать. Вместо того, чтобы заниматься людьми, реально нуждающимися в помощи — потеря конечности, зрения, слуха, органа, 50 процентов времени тратишь на аферистов, симулянтов, аггравантов, сутяжников».
АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ЭТО ВОПИЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Д.ДРАЧА И ЧЕТКО ОБОЗНАЧИЛ ЕГО КАК «ОЧЕРЕДНОЙ ПРИМЕР ЧИНОВНИЧЬЕГО ХАМСТВА. РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОГО БЮРО МСЭ ПРЕДЛАГАЕТ САЖАТЬ ИНВАЛИДОВ, КОТОРЫЕ ОДОЛЕВАЮТ ЕГО ЖАЛОБАМИ. НАПОМНЮ, В ПРОШЛОМ ГОДУ ДМИТРИЙ ДРАЧ САМ ЕДВА НЕ СЕЛ ЗА ХИЩЕНИЕ 200 МЛН. САМОЕ ВРЕМЯ ВЕРНУТЬСЯ К ТОМУ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ».
Хинштейн напомнил, что Драч в марте 2019 года был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и находился под домашним арестом. Однако в конце августа 2019 года уголовное дело было прекращено, чиновник вернулся на занимаемую должность, поскольку все подозрения с него официально были сняты.
Как сообщила газета «КоммерсантЪ», прокуратура Самарской области установила, что в сентябре 2018 года Дмитрий Драч заключил госконтракт на покупку десяти объектов недвижимости в исторической части Самары стоимостью 390 млн руб. Впоследствии выяснилось, что цена нежилых помещений и земельного участка была завышена более чем вдвое и фактически составляла 151 млн руб. «Причиной этого явились многочисленные нарушения законодательства об оценочной деятельности и федерального стандарта оценки при определении рыночной стоимости объекта, повлекшие искажение итогового значения рыночной стоимости, положенной в основу государственного контракта»,— поясняли в прокуратуре.
Надзорный орган направил материалы в следственные органы для организации доследственной проверки. В результате по этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 22 марта Железнодорожный районный суд Самары по ходатайству следственного органа избрал начальнику учреждения меру пресечения — домашний арест до 20 мая 2019 года. Уголовное дело было прекращено 29 августа в связи с непричастностью к совершению преступления.
Александр Хинштейн также сообщил в Твиттере, что перед Новым годом он получил коллективное письмо от 10 сотрудников Самарского МСЭ, которых Драч, выйдя из тюрьмы, принуждал в увольнению от занимаемых ими должностей.
«Похоже,они давали на следствии ненужные показания» , — заключил депутат.
Учитывая публичные заявления г-на Драча в Твиттере, их недопустимостью для члена партии «Единая Россия», Александр Хинштейн решил вынести на комиссию ЕР по этике вопрос об исключении Дмитрий Драча из партии, о чем депутат сообщил в Твиттере. «В марте членство Дмитрия Драча уже было приостановлено, в связи с арестом, но осенью после снятия обвинений членство было восстановлено», — сообщил парламентарий.
Подчеркнув в своем Твиттере высокий отклик на свои записи по этой теме , Александр Хинштейн призвал еще раз детально обсудить нормативно-правовые акты, определяющие работу медико-социальной экспертизы :
«Уважаемые друзья! Вижу, что тема несправедливых приказов об установлении/снятии инвалидности волнует очень многих. Постараемся вместе с Всероссийским обществом инвалидов, профильными Комитетами парламента, подготовить перечень проблем для открытого обсуждения с новым главой Министерства труда и социальной защиты России на площадке партии «Единая Россия».
Фото: hinshtein.ru
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Комментарии
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27 января 2020 14:14
Одна из последних жалоб была от Дмитрия Марченко, которому сняли инвалидность в 2019 году, при том, что никаких улучшений состояния здоровья у него не произошло. Здравоохранение
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