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«Аэрофлот» разрешил без штрафов вернуть билеты в Италию и Израиль
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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

«Аэрофлот» разрешил без штрафов вернуть билеты в Италию и Израиль

10 марта 2020 21:27
125
На рейсы в Германию и Францию можно поменять дату и маршрут.
Пассажиры «Аэрофлота» смогут без штрафов вернуть билеты, изменить маршрут или дату перелета в города Италии и Израиля и из них, передает meduza.io. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Те, кто купил билеты с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно, могут оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость билета.

Также можно однократно поменять вылет на любую дату не позднее 31 декабря 2020-го включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания.

Те клиенты «Аэрофлота», которые до 10 марта купили билеты на рейсы в и из городов Германии, Испании и Франции с вылетом до 31 мая включительно, могут без штрафов поменять маршрут и даты.

Израиль 9 марта объявил, что все прибывающие в страну в обязательном порядке будут помещаться в карантин на две недели. Для иностранцев это правило заработает с 12 марта, для граждан Израиля оно действует с 9 марта.

Италия стала второй после Китая страной по числу заболевших коронавирусной инфекцией: к 10 марта подтвердилось более девяти тысяч случаев, 463 человека умерли. Во Франции зафиксировано 1400 случаев заболевания, в Испании и Германии — 1024 и 1139 соответственно.

Департамент здравоохранения Москвы 6 марта опубликовал список из 11 стран, после поездки в которые следует устроить самоизоляцию на две недели: не ходить на работу и учебу и «минимизировать посещение» общественных мест. 



Фото:   соцсети
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Комментарии


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