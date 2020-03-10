«Аэрофлот» разрешил без штрафов вернуть билеты в Италию и Израиль
10 марта 2020 21:27
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Те, кто купил билеты с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно, могут оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость билета.
Также можно однократно поменять вылет на любую дату не позднее 31 декабря 2020-го включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания.
Те клиенты «Аэрофлота», которые до 10 марта купили билеты на рейсы в и из городов Германии, Испании и Франции с вылетом до 31 мая включительно, могут без штрафов поменять маршрут и даты.
Израиль 9 марта объявил, что все прибывающие в страну в обязательном порядке будут помещаться в карантин на две недели. Для иностранцев это правило заработает с 12 марта, для граждан Израиля оно действует с 9 марта.
Италия стала второй после Китая страной по числу заболевших коронавирусной инфекцией: к 10 марта подтвердилось более девяти тысяч случаев, 463 человека умерли. Во Франции зафиксировано 1400 случаев заболевания, в Испании и Германии — 1024 и 1139 соответственно.
Департамент здравоохранения Москвы 6 марта опубликовал список из 11 стран, после поездки в которые следует устроить самоизоляцию на две недели: не ходить на работу и учебу и «минимизировать посещение» общественных мест.
Фото: соцсети
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