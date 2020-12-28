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139 900 вакцин от коронавирусной инфекции поступит в Самарскую область. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба, которое проводит Дмитрий Азаров.

Вакцина будет доставляться в течение января и февраля.

Для своевременной вакцинации в 34 медицинских учреждениях будут работать прививочные кабинеты. Пройти вакцинацию можно будет и в праздничные дни по графику, утвержденному в поликлиниках.

В первую очередь, будут прививать медицинских работников. Дмитрий Азаров акцентировал внимание минздрава СО на том, чтобы прививками были охвачены и семьи медиков, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.