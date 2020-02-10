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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Жительница Самары сбежала из больницы, не дожидаясь результата теста на коронавирус

10 февраля 2020 10:42
133
Жительница Самары сбежала из больницы, не дожидаясь результата теста на коронавирус Вместе с сыном она вышла через окно.
Вместе с сыном она вышла через окно.

Информация о том, что пациенты, зараженные опасным заболеванием, самовольно покинули инфекционную больницу, всколыхнула интернет-пространство. В своем инстаграме жительница Самары, которая сбежала из медучреждения с ребенком, опровергла новость о том, что они болели коронавирусом, пишет 63.ру

— По прилете из Китая, с острова Хайнань, на четвертый день у сына начался кашель, повысилась температура до 37,3. Мы вызвали скорую, поставили диагноз ОРВИ, сообщив, что для исключения коронавируса необходимо сдать тесты в больнице. Мы согласились проехать в медучреждение, где нас разместили в изолированном боксе. Пообещали, что анализы будут готовы через три дня, потом через пять, а затем через девять дней. После звонка в Роспотребнадзор выяснилось, что тесты выполняет единственная лаборатория в Новосибирске. Про сроки так никто ответить не смог, — рассказала Гузель.

По словам женщины, ей удалось дозвониться до того самого центра, где ей сообщили, что если в течение двух часов больнице не сообщили о положительном результате, то беспокоиться не о чем.

— После этого я попросила заведующую узнать результаты анализов, но она сказала, что они еще не готовы. К тому моменту мой ребенок уже был здоров — ни температуры, ни кашля не было. Во время посещения главврача с заведующей и медсестрами они сказали, что выписать без результатов анализов не могут, хотя и видят, что ребенок здоров, — добавила Гузель.

Женщина также рассказала, что во время госпитализации узнала, что беременна. Муж просил выписать жену с сыном, но, по словам Гузель, ему отказали, поскольку по приказу ранее 14 дней из изоляции даже с отрицательными тестами выписать не могут.

— На обход приходят врачи в дырявых перчатках, санитарки без спецодежды. Я боялась, что мы заразимся чем-нибудь там, поэтому не оставалось другого выхода, кроме как покинуть больницу самовольно, через окно... На следующий день мне звонили из полиции и поликлиники. Я вкратце рассказала ситуацию. В нашей семье сейчас все здоровы, — рассказала Гузель в своем аккаунте в «Инстаграм».

О вспышке пневмонии в Китае стало известно 31 декабря 2019 года. Первых заболевших зарегистрировали в городе Ухань. А в конце января 2020 года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены первые случаи коронавирусной инфекции — в Тюменской области и Забайкальском крае.

Туристов, вернувшихся из Китая, стали привозить в Тюмень. Этот город выбрали центром карантинных мероприятий из-за того, что местные специалисты показали себя лучшим образом, работая с одним из двух заболевших коронавирусом.

Несмотря на все мероприятия, вакцину от вируса создать пока не удалось. В Роспотребнадзоре посоветовали принимать превентивные меры, чтобы избежать заражения.
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Комментарии


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