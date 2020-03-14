Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Тольятти подростки играли на льду реки
В Тольятти подростки играли на льду реки
Трамп объявил о введении общенационального режима ЧС из-за коронавируса
Трамп объявил о введении общенационального режима ЧС из-за коронавируса
Заинтересованные в подготовке кадров предприятия Самарской области могут стать участниками Регионального кадрового стандарта
Заинтересованные в подготовке кадров предприятия Самарской области могут стать участниками Регионального кадрового стандарта
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса
Врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса
АВТОВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
АВТОВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели проверку пассажирских автобусов
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели проверку пассажирских автобусов
В Самаре в высотке горели домашние вещи
В Самаре в высотке горели домашние вещи
сегодня  Суббота, 14 марта, 13:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/03:
USD 73.19
-0.84
EUR 81.86
-1.8
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса

14 марта 2020 11:51
113
Врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса
Еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект воздействия на легкие может оказать заболевание. 

У излечившихся от коронавируса пациентов могут возникнуть серьезные осложнения на легкие, а также удушье при быстрой ходьбе. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на управление больничных учреждений Гонконга.
Врачи исследовали состояние 12 выздоровевших пациентов в центре инфекционных заболеваний больницы принцессы Маргарет.

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20–30% (после выздоровления)», — сказал глава центра Оуэн Цзэн.

При этом врач добавил, что еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект воздействия на легкие может оказать заболевание. Например, специалисты намерены выяснить, может ли COVID-19 поспособствовать развитию фиброза легких, состояния, при котором на легких образуются полоски соединительной ткани, что мешает их нормальной работе.

Оуэн Цзэн также посоветовал выписанным пациентам для восстановления легких выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например плавание.

Ранее китайские ученые заявили, что коронавирус теоретически может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 145,5 тыс. человек, умерли 5436 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
14 марта 2020  11:51
Врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса
Врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса
Еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект воздействия на легкие может оказать заболевание.  Здравоохранение
113
13 марта 2020  20:58
Это ставит под сомнение устоявшееся мнение, что дети практически не подвержены заражению.
В Китае выявили десять детей, зараженных новым коронавирусом
Это ставит под сомнение устоявшееся мнение, что дети практически не подвержены заражению.  Здравоохранение
336
13 марта 2020  17:49
Они полностью вылечились.
В России выписали восьмерых заболевших коронавирусом
Они полностью вылечились.  Здравоохранение
336
13 марта 2020  17:21
В России зарегистрировано 45 случаев, жертв нет.
Минздрав разъяснил правила прохождения карантина
В России зарегистрировано 45 случаев, жертв нет.  Здравоохранение
352
13 марта 2020  15:35
Поправки в Конституцию РФ. Предлагается закрепить право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи в любом уголке страны.
Александр Муравец: "Качественная медицинская помощь должна быть доступна везде"
Поправки в Конституцию РФ. Предлагается закрепить право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи в любом уголке страны.  Здравоохранение
441
13 марта 2020  12:54
Школам Самарской области рекомендовали ввести карантин
Школам Самарской области рекомендовали ввести карантин
Чиновники опасаются, что заболеваемость гриппом распространится среди детей. Здравоохранение
608
13 марта 2020  10:42
Главврача Пироговки в Самаре проверяют на зараженность коронавирусом
Главврача Пироговки в Самаре проверяют на зараженность коронавирусом
Он отдыхал в Италии. Здравоохранение
540
13 марта 2020  09:29
В России за сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом
Ранее в России были зарегистрированы 28 случаев заболевания.  Здравоохранение
288
12 марта 2020  21:34
Со всеми пассажирами уже связались медики. Число заболевших пневмонией нового типа в РФ увеличилось до 34.
Названы рейсы, которыми прилетели в Москву из Италии заражённые россияне
Со всеми пассажирами уже связались медики.  Число заболевших пневмонией нового типа в РФ увеличилось до 34. Здравоохранение
545
12 марта 2020  11:55
Самарцев будут отстранять от работы из-за коронавируса
Самарцев будут отстранять от работы из-за коронавируса
Такие меры будут приняты, если у сотрудника выявится повышенная температура тела. Здравоохранение
531
Весь список
Современная медицина
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
49
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
35
17 февраля 2020  22:04
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
 Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь.  Современная медицина
140
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
935
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
533
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15444
Весь список

Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
1082
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
619
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
938
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1181
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3182
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1472
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
937
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
616
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
965
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
958
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1534
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
2040
Весь список

Мероприятия
В Самаре наградили Лидеров образования-2020
Оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение
В Самаре состоится фестиваль чувашской культуры
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные