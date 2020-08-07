Впервые в рамках нацпроекта в Самарской области будут возведены новые офисы врачей общей практики

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Развитие первичного звена медицинской помощи, приближение медицинского обслуживания к сельским жителям – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря нацпроекту в Самарской области в селе Белозерки Красноярского района, а также в поселке Подгорный Кинель-Черкасского района в этом году будут возведены новые здания офисов врача общей практики.Реализация нацпроекта в Самарской области находится на контроле у главы региона Дмитрия Азарова. В своем Послании 2019 года глава региона отметил: «Самое главное для любого человека – здоровье. И государство сегодня заявило масштабные планы по развитию здравоохранения. Это задача № 1 – сбережение народа».Сейчас медицинскую помощь жителям села Белозерки Красноярского района оказывают в небольшом приспособленном помещении. Новое здание офиса появится в удобном для жителей месте. Во-первых, почти в центре села, во-вторых, недалеко от поселка Экодолье, который в последнее время активно развивается. Сейчас офис обслуживает 2120 человек, включая около 600 жителей Экодолья. Здесь же медицинскую помощь получают более 500 детей, к которым по графику приезжает педиатр.«В прошлом году у нас побывал Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, - рассказал главный врач Красноярской ЦРБ Александр Крятов. – Заметив, в каких условиях работают врачи и выслушав мнения жителей, он дал поручение начать строительство нового офиса. На днях подготовлено основание современного модульного здания, площадь которого составит 150 кв. м. К работе подключились районная и сельская администрации, выделили землю, организовали работы по подводу коммуникаций».На очереди – возведение конструкции офиса. В ближайшее время ожидается поставка металлических, оцинкованных профилей для устройства каркаса и кровли модульного здания ОВОП, в котором будут работать врач общей практики, две медсестры, санитарка.«В поселке Подгорный Кинель-Черкасского района почти 2000 жителей получают помощь в приспособленном помещении, - пояснил главный врач Кинель-Черкасской районной больницы Наиль Нугманов. – Благодаря национальному проекту на сегодняшний день подрядная организация начала работы по устройству основания нового здания ОВОП. К середине ноября завершатся работы по возведению модульного здания».В новых модульных зданиях ОВОП для жителей станут доступны кабинет приема врача общей практики, кабинет узких специалистов, физиотерапевтический, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты. Здесь оборудуют также комнаты для персонала, помещение для хранения лекарств. Офисы будут оснащены современным оборудованием для оказания первичной неотложной помощи, диагностической аппаратурой.Напомним, в этом году в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланировано возведение двух офисов врачей общей практики и 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба облправительства.